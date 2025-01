Jedná Trump podle „teorie šílence“? Pokud ano, jde o to, zda v této roli není úspěšnější Putin

Jenže po ruce jsou i jiné argumenty. Nevypudil Trudeaua z úřadu tlak Donalda Trumpa? Ten sice ještě není úřadujícím prezidentem, ale už se tak chová. Společně se svou oporou Elonem Muskem.

Právě Trump přece navrhl, aby Kanada fúzovala se Spojenými státy. Právě Trump, když se na Floridě setkal s Trudeauem, o něm mluvil jako o guvernérovi. Rozuměj jako o lídrovi jednoho ze států USA, ne jako o lídrovi suverénní Kanady. A v den, kdy Trudeau ohlásil rezignaci, svou nabídku začlenění Kanady do USA zopakoval.

No řekněte, není to blázen, šašek, šílenec? Nepůsobí tak? Nenasvědčují tomu jeho slova, činy, argumenty? Trump říká, že kdyby se Kanada začlenila do USA, odpadly by spory o vzájemný obchod a cla i doprovodné emoce. Ale většina lidí to bere jako úlet.

Grónsko není na prodej

Že se Trump – a často i Musk – chová jako šílenec, je známo. Vynikne to zvláště ve srovnání s tradičními politiky kultivované Evropy. Trump nabízí Kanadě fúzi. Udělal by snad nějaký Evropan něco takového? Evropané si spíše řeknou, že Trump je fakt megaloman. Že to dělá možná proto, aby Amerika byla největší na světě, skutečně „first“.

Nyní jsou USA v žebříčku států podle rozlohy až na čtvrtém místě: za Ruskem, Kanadou a o fous i za Čínou. Kdyby se sloučily s Kanadou, byly by první před Ruskem. A kdyby se navíc přidalo Grónsko, kdyby USA největší ostrov světa koupily od Dánska, dosáhly by rozlohy 22 milionů kilometrů čtverečních, téměř jako zaniklý Sovětský svaz. Není to snad megalomanie hodná Donalda Trumpa?

Ale to není vše. Trump též říká, že evropští členové NATO nemají dávat na obranu dvě procenta HDP, jak zní dodnes ne zcela splněný závazek, ale pět procent HDP. Musk píše na webu i do německých novin, že Němci mají volit AfD. Nebo že Britové mají zavřít premiéra Starmera (za to, že jako šéf žalobců bagatelizoval znásilňování dívek pákistánskými gangy).

Evropanům to vše zní nezvykle, ba šíleně a nástupu Trumpa do úřadu se mnozí bojí. Dánský král dokonce změnil oficiální erb země. Umístil do něj i znak Grónska, aby bylo jasné, že není na prodej. Takové obavy a reakce Trump v Evropě vyvolává. Ale ta hlavní otázka zní jinak. Jsou to – Trump a Musk – skutečně šílenci? Nebo si na ně jen hrají? Nechovají se spíše podle „teorie šílence“ (Madman theory), známé z politologie?

Je moudré předstírat šílenství

Není to novinka. Už před 500 lety psal Niccolo Macchiavelli, že někdy „je moudré předstírat šílenství“. Futurolog Herman Kahn zas před šedesáti lety napsal, že „působit trochu bláznivě“ může přimět protivníka k ústupkům.

Nejznámějším příkladem „teorie šílence“ byl americký prezident Richard Nixon. Když chtěl vycouvat z války ve Vietnamu, řekl prý šéfovi svého štábu Haldemanovi: „Říkám tomu teorie šílence. Chci, aby Severní Vietnam uvěřil, že jsem v bodu, kdy pro zastavení války udělám cokoliv. Podsuneme jim něco jako ‚Nixon je posedlý komunismem, když se naštve, nelze ho udržet – a má ruku na jaderném tlačítku‘.“ Po intenzivním bombardování Severního Vietnamu skutečně dostal lídry z Hanoje k jednacímu stolu do Paříže.

Patří sem i postupy Donalda Trumpa? Podle některých ano. Když USA obnovovaly obchodní smlouvu s Jižní Koreou, Trump prý vyjednavačům řekl, aby jihokorejské diplomaty varovali, že „pokud neudělají ústupky, tenhle šílenec od smlouvy odstoupí“. Podle jiných je Trumpova strategie méně účinná než Nixonova. Nixon prý budil dojem, že je zatlačen příliš daleko, ale kdyby ve Vietnamu Moskva a Hanoj ustoupily, vrátil by se k rozumu. Kdežto pro Trumpa jsou výhrůžky standardním operačním postupem. Proto mu je „nesežral“ ani severokorejský Kim Čong-un, když s ním Trump chtěl udělat „deal“.

Jak rozeznat roli od diagnózy?

Úhrnem. USA neanektují Kanadu, nekoupí Grónsko, nebudou rozhodovat o osudu britského premiéra ani o tom, koho zvolí občané Německa. Hraním si na šílence chce Trump podpořit americké zájmy. Dodat jim sílu. Ukázat, že dosavadní automatismy (třeba že Amerika ručí za bezpečnost Evropy) už neplatí. A dostat z partnerů alespoň něco navíc oproti dosavadnímu stavu.

Nicméně v době inflace všeho možného včetně šílenců má „teorie šílence“ problém. Je stále obtížnější určit hranici mezi skutečným šílencem a tím, kdo si na něj jen účelově hraje.

Podívejte se třeba na ruského vůdce Putina. Jeho výhrůžky jadernými zbraněmi, jeho chování, jeho údajné obsesivní obavy z covidu, to vše nasvědčuje „teorii šílence“. A Západ na to do značné míry reaguje podle Putinova očekávání. Není to nakonec tak, že Putin je v roli šílence úspěšnější než Trump?