Americká broligarchie: jak se temné peníze utrhly ze řetězu aneb Trump a excentriční technologičtí miliardáři

Úhel pohledu 16:30

V prosinci 2007 chtěla americká konzervativní nezisková organizace Citizens United nabídnout v síti Comcast dokumentární film „Hillary: The Movie“ kritizující Hillary Clintonovou. K zařazení videa do nabídky služby videa na vyžádání (technický předchůdce dnešního Netlixu) mělo dojít krátce před primárkami Demokratické strany v roce 2008. Federální volební komise nicméně zařazení videa do nabídky zakázala s tím, že během volebního „blackout“ období je politická propagace zakázána. Comcast se obrátil na soud a rozsudek, který vynesl o dva roky později Nejvyšší soud, změnil běh amerických dějin.