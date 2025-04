Čepice a politika aneb Od bejzbólky MAGA až po naše masaryčky

Donald Trump si ji poprvé narazil na hlavu v červenci 2015 v texaském Laredu na americko-mexické hranici sotva měsíc poté, co ohlásil svůj úmysl stát se americkým prezidentem. Jak je jeho zvykem, vychloubá se, že design navrhl on sám. Na internetu se MAGA čepice začaly prodávat za 25 dolarů a šly na dračku.

Prodej měl Trump ošetřený důkladně. O ochrannou známku na brand Make America Great Again pro politické a komerční využití požádal už v listopadu 2012 a v pravou chvíli, 14. července 2015, ji pod registračním číslem 4773272 dostal. Čepice MAGA se rázem se staly poznávacím znamením Trumpovy volební kampaně i prvního prezidentství.

Když pak v roce 2024 znovu dobyl Bílý dům, bylo už evidentní, jak moc mu tam pomohly červené bejzbólky MAGA. Nejen jemu: nasadili si je taky republikánští kandidáti do Kongresu i do Senátu. Tradiční republikánský slon karikaturisty Thomase Nasta, fungující od roku 1874, trčel trapně v koutě.

Trumpova bejzbólka ovšem nebyla první pokrývka hlavy, která se uplatnila v politice. Nejstarší je patrně frygická čapka, v antickém Římě symbolizující osvobození otroků, za francouzské revoluce svobodu všech. Proč si ovšem v moderní době oblibují tuto čapku v bleděmodré barvě jen pohádkoví šmoulové, příliš jasné není.

Klobouky se uplatnily též. Tvrďáky čili buřinky vnesli ve Velké Británii do politiky lidé práce, aby se odlišili od zahálčivých lordů v cylindrech, i Churchill nosil tvrďák, když v politice začínal. V Americe v té době patřily k politice slamáky a nosili je demokraté i republikáni.

V druhé půli minulého století pak pronikly do americké politiky pracovní helmy. Pomohl jim tam Richard Nixon, který v nich přivedl dělnickou „mlčící většinu“ do Bílého domu, aby studentům a levičákům protestujícím proti vietnamské válce ukázal, že pracující jsou na jeho straně. A před pár dny to zopakoval i Donald Trump, když 2. dubna – pamatujme si to datum, kdo ví, jestli to jednou nebude Světový den cel a tarifů – k sobě pozval „neznámého dělníka“ (podle mustru neznámý vojín), aby svět viděl, komu že clo prospěje.

A co u nás doma? Před sto lety byla politicky populární čepice „masaryčka“ (též furažka), kterou nosili vlastenci i legionáři. Z polické módy ovšem už dávno vyšla, takže když googlu zadáte slovo masaryčka, objeví se vám padesát obrázků budovy od Zahy Hadid vedle Masarykova nádraží…

V globálním věku však máme své červené bejzbólky i my. Nejvíce rozruchu vzbudila babišovská imitace s nápisem Silné Česko, pokud vím, nepatentovaným. Podíval jsem se na internet, jak je na tom s prodejem; našel jsem jen jednu zánovní na Aukru za 150 korun. Nová byla k mání jen červená kšiltovka firmy TomPrint za 180 korun, ovšem na té stojí nápis Shnilé Česko.

Tak nevím – je tohle zdejší nový brand, nebo ne…