Jak mléko Trumpovi vyhrálo volby. A co to bude u nás?

Komentář

To se nám to sešlo. V Německu padla vláda, a to dost možná částečně v reakci na to, co se předtím událo za „velkou louží“. Nejen němečtí, ale potažmo všichni evropští liberálové, plánující svým „poddaným“ proti jejich vůli světlé zelené zítřky, totiž již brzy přijdou o spojence či vrchní velení v podobě prezidentské administrativy řízené americkými demokraty.