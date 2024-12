Jak Mark Zuckerberg políbil Trumpův prsten moci a co to znamená pro slavný boj s dezinformacemi

V předtuše Trumpova návratu do Bílého domu mnozí kapitáni amerického byznysu hledali cesty k němu ještě během volební kampaně (psali jsme o tom zde). Nikdo z nich ovšem nepřekoná Elona Muska, jemuž sázka na Trumpa vyšla vrchovatě.

Pro Marka Zuckerberga bylo narovnání vztahů s Trumpem asi nejkomplikovanější. Trump opakovaně kritizoval Facebook (dnes Meta) za cenzuru konzervativních názorů a stranění liberální agendě. Napětí dosáhlo vrcholu po útoku na Kapitol 6. ledna 2021, kdy Meta zablokovala Trumpův účet. Trump tehdy Zuckerberga označil za „nepřítele lidu“. Také mu hrozil tvrdými postihy v případě jakéhokoli zasahování do voleb 2024. „ZUCKERBUCKS, buď opatrný,“ varoval Trump v červenci na své sociální síti Truth Social, čímž přímo odkazoval na šéfa Mety.

Letošní obrat a setkání v Mar-a-Lago

Letošní volby znamenaly zásadní zlom. Zuckerberg nejdříve v červenci zrušil omezení Trumpových účtů. Poté se pochvalně vyjádřil o Trumpově chlapácké reakci na atentát a rozpomněl se, že Bidenova administrativa na Metu údajně tlačila během pandemie, aby potlačovala některé názory. A poté, co volby dopadly tak, jak dopadly, požádal nově zvoleného prezidenta o osobní setkání.

V polovině prosince Zuckerberg přiletěl do West Palm Beach, kde se v luxusním rezortu Mar-a-Lago sešel s Trumpem. Podle oficiálních informací oba „diskutovali o budoucnosti amerických technologických inovací, otázkách umělé inteligence a spolupráci mezi Metou a Trumpovou administrativou“. Večer završili společnou večeří, během níž Zuckerberg pogratuloval Trumpovi k volebnímu vítězství. Mluvčí společnosti Meta dokonce uvedl, že Zuckerberg byl „vděčný za pozvání“. Trumpův štáb potvrdil, že Zuckerberg projevil ochotu „podpořit reformní hnutí vedené Trumpem“.

Milionový dar jako strategická nutnost

Dar ve výši jednoho milionu dolarů do inauguračního fondu Donalda Trumpa je významným mezníkem. Jde o první příspěvek společnosti Meta na jakýkoliv inaugurační fond. Nick Clegg, bývalý britský politik a nyní šéf vnějších vztahů společnosti Meta, těsně předtím přiznal, že firma „přeháněla“ při moderaci obsahu během pandemie. Tato omluva je pozorovateli považována za ústupek Trumpově kritice, že Facebook cenzuruje konzervativní názory.

Jaká je Zuckerbergova motivace? Chce si zachovat vliv ve Washingtonu v době, kdy se bude rozhodovat o budoucnosti technologického byznysu. Na jedné straně jeho společnosti hrozí antimonopolní zásahy, na straně druhé chce být u toho, když se bude formovat politika v oblasti umělé inteligence, do které sype nemalé prostředky a kde je v ostrém konkurenčním vztahu s dalšími technologickými giganty. Jen na okraj, majitel Amazonu Jeff Bezos přispěl do Trumpova inauguračního fondu stejnou částkou.

Co zbyde z boje proti dezinformacím na sítích

Sbližováním mezi Metou a Trumpovou administrativou, které se navíc odehrává na pozadí obrovského vlivu bojovníka proti regulacím Elona Muska, bude dost pravděpodobně mít dopad na přístup k moderování obsahu na sociálních sítích v rámci tzv. boje s dezinformacemi.

Trump dlouhodobě prosazuje myšlenku, že sociální sítě nesmí omezovat konzervativní hlasy. Nový vztah mezi Trumpem a Zuckerbergem by mohl znamenat, že Meta přehodnotí svou strategii a upřednostní svobodu projevu nad aktivním bojem proti dezinformacím. Už zmíněné přiznání, že to Meta „trochu přehnala“, naznačuje, že by Zuckerbergova firma mohla být do budoucna méně přísná při označování a odstraňování sporného obsahu. Také samotná definice dezinformací bude zřejmě upravena podle nové politické reality.

V praxi to bude znamenat, že Meta přehodnotí spolupráci s tzv. fact-checkery a především upraví své algoritmy. Jaké dopady budou mít tyto změny na již polarizované společnosti včetně té české, se teprve uvidí. Provázanost dnešního světa a vliv technologických společností jsou ovšem tak velké, že jedna večeře na Floridě může mít nečekané konsekvence na druhém konci světa.