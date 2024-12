Svět byl šílený vždycky. A v bláznění pokaždé byla přítomna dobrá vůle, naděje, že to půjde

Už toto je doklad pravdivosti teze o šílenosti světa. Ani u nás bychom nemuseli chodit daleko. Chystáme se zavřít uhelné elektrárny kvůli likvidačním emisním povolenkám, ale aby nenastala tma a zima, budeme elektrárny držet v provozu z výtěžku emisních povolenek.

Co se to stalo se světem? Nic, odpovídám. Šílený byl vždycky.

Jak bylo, jak bude

Pokusím se to dokumentovat na příkladech. Začnu citátem ze svěrákovského filmu Obecná škola:

„Já vidím Československo jako most. Most mezi východem a západem, rozumíte? Rusko se u nás může učit demokracii. Protože tu oni nikdy nepoznali. Kdežto západ, ten se u nás může přesvědčit, že svoboda a socialismus můžou bejt, abych tak řek, pod jednou střechou. Teď můžeme světu ukázat, co dokáže malý, pracovitý národ, když chce, a nikdo se mu do toho neplete…“

Pamětníci si vybaví výbuchy smíchu v kině, když film byl nový. Film se odehrává v kratičkém období pováleční třetí republiky. V roce 1994 jím Nova zahájila vysílání. Uplynulo třicet let a stejné myšlenky slyšíme od politiků našich i sousedních. Multipolární svět mocností bude ve vzájemné rovnováze, kterou pomáhají udržovat malé, nezávislé a dynamické státy, jako je Česko, chytře orientované na čtyři světové strany. Je to jako ponorná řeka Punkva. Jednou je to idea, pak se tomu smějeme a za třicet let je z toho znova idea.

Motám se v tom podstatě déle než třicet let. Moje první knížka byla omalovánka s námětem vojáků. Na uniformy a helmy byla zelená pastelka. Na vlajky jsem potřeboval dvě. Na sovětské vojáky červenou, na americké červenou na pruhy a modrou na hvězdičky. Už tenkrát jsem ideově narazil.

Sousedovic kluci, byli starší, měli deskovou hru na téma válka. Na krabici byl zobrazen sovětský voják z jedné strany a z druhé Američan. Společně rozlomili velký hákový kříž. Napadlo mě, že co je rozbité, se musí opravit. Černou pastelkou jsem tedy trhlinu zacelil. To jsem dostal bídu! Dnes je to jiné, pan Turek si prohajloval místo v Evropském parlamentu a kdo ví, co se vyvrbí v Německu. Třeba se už tenkrát, v pozdních čtyřicátých létech, ve mně probudil prognostický duch.

Duch omalovánky

Jak léta plynula, leccos z paměti vyvanulo, obrázky z omalovánky a z krabic na deskovou hru v ní zůstaly. Vězela ve mně myšlenka, že by šlo se spojit ke společnému cíli. Umřel Stalin, doba se změnila, do Kremlu nastoupil Nikita Sergejevič Chruščov. Z tisku zmizely kresby zobrazující Strýčka Sama, jak rdousí vychrtlého polonahého černocha a ve druhé ruce třímá bombu s velkým písmenem A, aby bylo jasné, že je to atomovka. Nastalo to, co je dnes: éra v duchu hesla „soutěžit, v míru žít“. Cíl zněl, dohnat (Ameriku) a předehnat (Ameriku).

Tehdy to bylo usnesení kteréhosi sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, dnes k tomu nabádá Draghiho zpráva. Chruščov se vypravil do Ameriky. Také na našem domovním bloku byla agitační skřínka Komunistické strany Československa.

Aranžovali do ní aktuality, tentokrát to bylo PŘIVÍTÁNÍ SOUDRUHA CHRUŠČOVA V NEW YORKU. Propagandista si iniciativně obstaral i obrazový materiál ze zahraničí. Na fotce byli lidé na chodníku s nápisem MISTER K. IS NOT WELCOME HERE. Chytrý propagandista moc dobře věděl, co slovo welcome znamená, šup s fotkou do skřínky.

Duch omalovánky měl své lepší, jindy horší časy. Ty nejlepší byly v Praze, když tu Barack Obama s Dmitrijem Medveděvem podepisovali smlouvu START o omezení strategických zbraní. Dnes je to s duchem omalovánky slabší. Ten samý Medveděv momentálně hrozí, že hodí bombu na Londýn a Paříž. Bude na ní namalováno písmeno A, ono je v latince i azbuce stejné. Ale neházejme flintu do žita, ona se omalovánka v budoucnu zase vynoří, stačí si počkat.

Známek bláznění by se našlo v toku času habaděj. Když je teď zpětně probírám, vidím jakéhosi společného jmenovatele. Vždycky je v nich přítomna dobrá vůle, naděje, že to půjde. Podaří se to. Přece lidi nejsou tak blbí, aby si kazili svět ješitností a ambicemi a nenávistí. Stačí tak málo. Vzájemně si vyhovíme, jednou tady, podruhé zas tam a všechno pojede jako namydlený blesk. Je to krásná naděje a pak to dopadne jako vždycky.

Dere se mi na mysl pochybnost, jestli vlastně naděje není ta největší bláznivost. Už Dante to přece inzeroval nápisem hned ve vrátnici světa. Ale taková myšlenka se k úvaze na přelomu roku opravdu, ale opravdu vůbec nehodí.