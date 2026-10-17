Jos. A. Bank je americký výrobce se sídlem v Kalifornii, jehož tradice sahá až do roku 1905. Své obleky vyrábí v zahraničí, nikoli v USA, ale z hlediska cenové dostupnosti jde o řetězec, který nabízí konfekční pánskou módu.
Tmavě modré obleky podobné tomu, který vynesl americký prezident na setkání s voliči v Nebrasce, prodává Jos. A. Bank za ceny kolem 500 dolarů, tedy za téměř 11 tisíc korun. Konkrétně by mohlo jít o model z kolekce Traveler vyrobený ze strečové směsi vlny, polyesteru a spandexu, který se vyznačuje antimikrobiálními vlastnostmi.
Od luxusu k fast foodu
Donald Trump si dlouhodobě zakládá na výrazném módním stylu, který je silně ovlivněn estetikou 80. let – dobou, kdy se v New Yorku prosadil jako úspěšný realitní magnát. Módním trendům navzdory Trump zůstává věrný lesklým materiálům, širokým kalhotám, dlouhým sakům a dlouze uvázaným kravatám. Jeho módní styl vyzařuje autoritu, úspěch a peníze.
Trumpův šatník bývá běžně spojován s luxusní italskou značkou Brioni, jejíž obleky nosí řada vlivných mužů – nosilo ho několik představitelů agenta 007 jako Pierce Brosnan nebo Daniel Craig, ale i ruský diktátor Vladimir Putin.
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Pro srovnání: vlněný oblek značky Brioni vyjde na zhruba 6000 dolarů, tedy v přepočtu na více než 130 tisíc korun. Vedle Brioni je tak Trumpův nový módní objev, značka Jos. A. Bank, jakýmsi fast foodem mezi výrobci pánských obleků. Proč ale Donald Trump nyní ukazuje štítek na podšívce, když to doposud nikdy neudělal?
Jsem jako vy
Jedním z možných vysvětlení jsou blížící se listopadové volby do Kongresu. Předvolební průzkumy naznačují, že republikáni jsou ohroženi i v jinak konzervativních státech, navíc Trumpova popularita mezi Američany klesá. Nákup cenově dostupných produktů tak může být důležitým politickým tématem. A i další nedávná událost naznačuje, že Trump škrtá rozpočet na ošacení.
Trump už v březnu tohoto roku překvapil svou náklonností k americkému výrobci bot Florsheim. Členy svého kabinetu obdaroval černými polobotkami této značky, které stojí zhruba 145 dolarů. Ty se staly jakousi neoficiální uniformou Bílého domu. Problém ovšem je, že prezident velikost svých spolupracovníků jen odhaduje, a tak ministr zahraničí Marco Rubio nebo viceprezident JD Vance chodí v příliš velkých polobotkách.