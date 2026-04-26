Trumpův spor s papežem. Zbytečný konflikt, který mu může uškodit

V Americe je katolíků matrikových asi 24 procent, těch aktivních asi 20 procent. Jsou tedy menšina, byť ta největší náboženská menšina (dohromady je protestantů ze všech církví mnohem víc, ale nejpočetnější protestantská denominace, jižní baptisté, jsou méně početní než američtí katolíci). A američtí katoličtí občané v prezidentských volbách 2024 preferovali Donalda Trumpa před Kamalou Harrisovou poměrem 55 procent ke 43 procentům. Pětapadesát procent amerických katolických voličů dalo hlas Trumpovi a 43 procent Harrisové, tedy američtí katolíci preferovali Trumpa o dvanáct procentních bodů. Mnohem více katolíci evropského původu, mnohem méně pak katolíci latinskoamerického původu.
Odchod z NATO chce hrstka Američanů, většina fandí papežovi, ukázal průzkum
Proč nyní kritizovat papeže, když jste prezident Trump? Tím jen mnohé své voliče zbytečně naštvete. A papež není politickým soupeřem prezidenta, nebo je?
Je to složitější. Papež je do značné míry taky politik, ale je především duchovní vůdce a hlava jedné z početných celosvětových církví. Středověká koncepce dvou mečů tvrdila, že je meč moci světské, a ten mají císaři, králové, či dnes prezidenti a premiéři, a pak je meč moci duchovní, který má v rukou církev a její hlava papež.
Stát, král, prezident mají potestas, tedy moc donucovat (např. lidi, aby platili daně) a vynucovat zákony, ale církev a papež mají auctoritas, tedy autoritu interpretovat Boží pravdu, mravní zákon, včetně vyššího zákona mravního – jak to známe z toho českého filmu. „Ostatně soudím, že vražda na tyranovi není zločinem“ - např. zabití Heydricha. Jinými slovy, někdy stát nařídí něco, co je radikálně nespravedlivé, a pak má církev i papež takové nařízení i jeho původce ostře kritizovat. Mezi státem a církví vždy byly tenze, napětí.
Vzpamatujte se, jste slabý, plísnil papeže Trump. Názory nezměním, reagoval Lev XIV.
Prezident má nařídit to, co je v zájmu světské spravedlnosti, což může zahrnovat i použití vojenské síly proti zlému, teroristickému režimu. Použití vojenské síly proti současnému íránskému režimu je možná obhajitelné a prozíravé, ale prezident Trump to dokonale neobhájil. A od papeže po právu čekáme obhajobu míru a apely v zájmu míru. Raději mám papeže, který vyzývá k míru, než papeže, který by vyhlašoval svaté války. Byť např. papež Urban II. k takové jedné křížové výpravě svou civilizaci v roce 1095 vyzval.
Pokud papež Lev XIV. vyzývá k míru, je to v pořádku a patřičné. Ale zřejmě zašel příliš daleko na Květnou neděli (týden před Velikonoční nedělí), když prohlásil, že Bůh nikdy nevyslyší modlitby toho, kdo třímá v ruce meč. Při vší úctě, to Jeho Svatost papež nemůže vědět s naprostou jistotou, ani on by neměl podceňovat všemohoucnost Všemohoucího, svého šéfa.
Papež Lev XIV. v poselství Městu a světu kritizoval aktuální ozbrojené konflikty
Což mi připomíná jeden incident, který se stal v prosinci 1944. Probíhala Bitva v Ardenách a šéf 3. americké armády generál George Patton chtěl osvobodit americké výsadkáře obklíčené ve městě Bastogne. Ale husté deště znemožňovaly postup jeho tanků. Proto požádal kaplana 3. armády, otce Jamese Hugha O’Neilla o modlitbu za ukončení dešťů. Reverend O’Neill byl zaskočen přáním generála o modlitbu za to, aby američtí vojáci mohli lépe zabíjet jiné lidské bytosti, své německé protivníky, ale nakonec se podřídil generálovi, a modlitbu navrhl. Zněla: „Všemohoucí a nejmilosrdnější Otče, velice pokorně Tě prosíme, v Tvé veliké dobrotě, abys zkrotil tyto divoké deště, s kterými se musíme potýkat. Dej nám dobré počasí pro bitvu. Milosrdně shlédni na nás, vojáky, kteří voláme k Tobě, abychom vyzbrojeni Tvou mocí mohli postupovat od vítězství k vítězství a rozdrtit útisk a zlobu našich nepřátel a ustavit Tvou spravedlnost mezi lidmi a národy. Amen.“
Patton rozkázal natisknout na letáček tuto modlitbu pro každého vojáka 3. armády, pak deště ustaly a jeho vojáci se dostali do obklíčeného Bastogne, které z německého obklíčení vymanili. Kaplan O’Neill, narozen v roce 1892 a zesnulý v roce 1972 ve věku osmdesáti let, to dotáhl až na brigádního generála. Jeho příkladu papež Lev XIV. určitě zná, protože reverend O’Neill byl katolický kněz, stejně jako tehdejší Robert Francis Prevost, nyní papež Lev XIV. A určitě by papež neřekl, že modlitbu toho, kdo drží v ruce meč, např. pro osvobození koncentračních táborů či celých národů, Bůh nikdy nevyslyší.
Lev ve floridské kleci. Skončí spor Bílého domu s papežem Trumpovou kajícnou poutí do Chicaga?
Papež Lev XIV. použil nepřesnou formulaci, prezident Trump na něj tweety na síti Truth Social zaútočil úplně zbytečně a neuctivě. Pro sebe tím ničeho nedosáhne, jen mnohé své voliče může naštvat. Trump jen ukazuje, jak je prchlivý, jak snadno se dokáže rozčílit a pak útočí na člověka, o kterém si myslí, že ho urazil, hlava nehlava. A papež je tady od toho, aby se přimlouval za mír a apeloval na lepší stránky každého člověka, včetně vladařů. Tenze mezi papežem a vladařem má být a je zdravá. Papež nemá jít vladařům na ruku, ale má je občas pokárat.
Byť vladař musí někdy použít meč; ne nadarmo třímá ve své ruce vladař meč. To je zase jeho práce. A pak ta jediná otázka je, jestli drží a používá svůj meč pro osvobozování lidských bytostí, nebo pro jejich zotročování a utiskování. Použít meč pro osvobozování není totéž, než jej používat pro utiskování. Generál Patton to věděl. A otec O’Neill to taky věděl.