Vyléčí Trump Gazu? Jak říká Václav Cílek, ten muž ztělesňuje změnu, ale i takovou, která vyděsí

Může to myslet vážně? Nad tím kroutí hlavou i Abe Greenwald, vydavatel listu Commentary a jinak Trumpův fanoušek. Všiml si, jak Trump na tiskovce reagoval na afghánskou novinářku: „Máte krásný hlas i přízvuk. Jediný problém je, že z toho, co říkáte, nerozumím ani slovo.“ A napsal, že cosi podobného by mohl říci o Trumpovi, když ohlašoval své úmysly s Gazou: „Vize přebudované, uklidněné a majestátní Gazy spravované Američany je krásná. Ale nechápu, jak přesně se tam chce dostat. A zda se tam vůbec hodlá dostat.“

To není Grónsko, tady se válčí

Téměř vše, co Trump navrhuje či jen zmiňuje, působí nějak kontroverzně, bizarně, ba i trochu šíleně. Třeba myšlenka získat Kanadu či Grónsko. Ale tam to lze přese vše pokládat za jakýsi test, za svým způsobem laškování v neotesaném Trumpově duchu. Každý přece ví, že Trump nebude válčit s Kanadou. Nejsme ve filmu South Park.

Pásmo Gazy je jiná liga. Tam jde už teď o ryzí válku, o džihádisty, kteří ten dvoumilionový areál ovládají. O to, co z něj udělali za dvacet let od srpna 2005, kdy se odtamtud Izrael stáhl. O síť tunelů, podzemních zbrojovek, muničních skladů, velitelských i komunikačních center. O to, že řada z těchto věcí funguje i po 16 měsících izraelské ofenzivy.

Může Trump myslet vážně představu, že Izrael mu Gazu po válce s Hamásem jen tak předá? Že dva miliony tamních obyvatel jen tak přesídlí? Že najde sousední stát ochotný je přijmout? Po zkušenostech, jaké udělaly s přijetím palestinských radikálů Jordánsko, Libanon, Tunisko? Že američtí vojáci ani nebudou třeba, neboť tuto práci udělá sám Izrael?

Když Trump naservíruje nápad jako převzetí Gazy, chtě nechtě působí jako šílenec. Zvláště když ho v dalších dnech musí tu či onde opravovat jeho vlastní úředníci. Působí jako autista, který jde za svým okamžitým nápadem jako pes za vůní salámu a nechává stranou to, o čem sám ještě nedávno uvažoval. A přece za tím vším instinktivně prosazuje změnu žádoucím směrem. Není to prostě zcela černobílé.

Odsunout, či neodsunout

Když roku 2002, za druhé palestinské intifády, přijel do Izraele český premiér Miloš Zeman, dokázal po svém vystihnout atmosféru. Šéfa palestinské samosprávy Jásira Arafata přirovnal k Hitlerovi, osud Čechů za druhé světové války (též byli určeni k likvidaci) k osudu Židů a vyvodil z toho následující. Když Češi po válce odsunuli Němce, proč by Izrael v případě pokračujícího teroru neodsunuli Palestince?

Byl z toho mumraj a podobný, samozřejmě větší, je díky Trumpovi i teď. Chce dva miliony Gazanů dočasně – po dobu rekonstrukce – vystěhovat, nebo definitivně odsunout? Tuší, jaké země by je přijaly? Blízký východ není Evropa roku 1945 obsazená vítěznými spojenci, kteří rozhodovali. To nejsou jen řečnické otázky. Trumpův nápad míří proti jeho dosud největšímu úspěchu, když roku 2020, za svého prvního mandátu, prosadil abrahámovské dohody Izraele s Emiráty, Bahrajnem, Marokem a Súdánem.

Jenže aby byla Trumpova „vize pro Blízký východ“ dovršena, je třeba do ní zapojit Saúdskou Arábii. Pak by mohl vzniknout jistý stabilní areál v regionu. Ale budou-li Palestinci z Gazy vystěhováni, vsaďte výplatu, že na nic z toho Saúdové nekývnou.

Toto hrozí zničit Trumpův odkaz v globální politice, který uznávají dokonce i jeho názoroví protivníci. Že by Trump považoval pacifikaci Gazy za větší úspěch? Nebo chce zvládnout obojí zároveň?

Když demilitarizace, tak opravdu zgruntu

Proti Trumpovi se snadno argumentuje, neboť je narcistní, sebejistý, až přehnaně upřímný a rychleji mluví, než myslí. Ale v té snadné kritice pak může zanikat to, o čem se tolik nemluví. Kam zamíří Gaza, pokud se do ní Trump „nebude montovat“ a vše zůstane bez větší změny? Pokud se – za potlesku OSN, EU i globálního Jihu – nynější příměří změní v trvalé a Hamás si udrží svou vedoucí společenskou roli?

V izraelských médiích se po roce a čtvrt války ozývají skeptické hlasy narušující optimismus z počátku roku 2024. Hamás si stále uchovává dosud neobjevené tunely, nedotčené brigády a tisíce bojovníků. Ron Ben-Jišaj (1943), novinář, jenž zažil všechny války Izraele a nikdy se netajil kritikou, napsal: „Je třeba uznat, že Hamás není vnější, fanatickou náboženskou silou vnucenou Gazanům. Spíše jde o autentické vyjádření aspirací většiny z více než dvou milionů obyvatel Gazy.“

Z toho všeho plyne, že má-li být Gaza po válce demilitarizována, nelze to dělat za ležérního dohledu OSN. Tady může mít smysl přebudování celého Pásma, ač se tomu leckdo posmívá, že je to developerský projekt. Prostě vymýtit infrastrukturu teroru, která tam vznikala dvacet let. A tady může mít Trump instinktivně pravdu, i když ji po svém zvyku balí do nabubřelých slov.

Možná je to s ním tak, jak to v debatě na webu Seznam Zprávy řekl Václav Cílek. Kdybych byl v Americe, asi bych volil Trumpa, protože to je prostě změna. A pak bych se okamžitě vyděsil, neboť ten člověk může být změnou až příliš velkou.