Jak se lze vyznat v Trumpovi? Jeho politika vůči Íránu připomíná sérii improvizovaných tahů

V případě aktuální války v Íránu platí vše výše zmíněné dvojnásob. Rétorika amerického prezidenta, která kdysi koketovala s izolacionismem a kritikou „nekonečných válek“, se proměnila v ostrý, až konfrontační tón, jenž vyústil ve vojenské kroky proti Íránu. A právě v této proměnlivosti je cosi symptomatického – nejen pro Trumpa samotného, ale i pro širší krizi současné politiky.
|
Trumpova politika vůči Íránu připomíná spíš sérii improvizovaných tahů než promyšlenou strategii. Úvodní úder, který zabil většinu předáků země, byl výsledkem využití zpravodajských informací, přesných technologií a jejich vlastní lehkovážnosti. Zdálo se, že půjde o rychlou záležitost, nyní jsme však již o měsíc a půl dál a konflikt má mnohé neblahé geopolitické následky.
Zdražování paliv je přitom jen špičkou ledovce. Na jedné straně tak zaznívala silná slova o nutnosti zastavit „nebezpečný režim“, nebo ho dokonce svrhnout, na druhé straně se objevují výroky relativizující předchozí kroky a vyjadřující ochotu k jednání. Tento styl není jen nekonzistentní, je vnitřně rozporný. Jako by se politická linie určovala víc podle momentální nálady než podle analýzy situace. Kdybychom to měli s něčím srovnat, připomíná to generála, který během bitvy každou hodinu mění plán útoku a zároveň vojákům tvrdí, že to tak bylo od začátku zamýšleno.
V tomto ohledu je zajímavé sledovat i širší kontext. USA mají dlouhou tradici zásahů na Blízkém východě, ale i bolestivou zkušenost s jejich důsledky. Stačí připomenout Irák nebo Afghánistán – konflikty, které začínaly s velkými ambicemi a končily rozčarováním pro všechny zúčastněné. Přesto se zdá, že historická paměť je v politice velmi selektivní. A Trumpova rétorika do tohoto vzorce zapadá: silná slova, jednoduchá řešení, složitá realita.
Jenže právě v případě Íránu je otázka ještě zásadnější. Teokratický režim v Teheránu, reprezentovaný strukturami kolem zabitého Alího Chameneího, není typem systému, který by bylo možné „odstranit“ jen vnějším vojenským zásahem bez obrovských nákladů a dlouhodobých následků. Historie ukazuje, že podobné režimy se buď transformují zevnitř, nebo kolabují pod tlakem vlastních chyb. Vnější intervence naopak často vede k jejich posílení, alespoň krátkodobě, protože poskytuje režimu ideálního nepřítele a mobilizační nástroj.
|
Jinými slovy – pokud by někdo skutečně očekával, že vojenský úder povede k pádu íránského režimu, šlo by o velmi idealistickou představu. Spíše bychom byli svědky opačného efektu: konsolidace moci, posílení represivních složek a umlčení opozice. Režimy tohoto typu totiž paradoxně často potřebují vnější hrozbu, aby mohly legitimizovat svou existenci. A nic neposkytuje lepší argument než zahraniční bombardování. Trumpova proměnlivá rétorika v tomto kontextu působí téměř ironicky. Na jedné straně ostrá slova, na straně druhé absence jasného cíle. Je cílem změna režimu? Odstrašení? Nebo jen demonstrace síly pro domácí publikum před blížícími se volbami, které mohou skončit velkým výpraskem? Pokud si na tuto otázku nedokáže odpovědět ani ten, kdo politiku formuluje, je to problém. A jak je vidět, problém pro celý svět.
Bez pásu na dálnici světa
Zvláštní kapitolu pak tvoří výroky o NATO. Myšlenka, že by USA mohly Alianci opustit, je v Trumpově rétorice opakovaná. A vždy působí jako výstřel do tmy. Na první pohled jde o silné gesto, které má zdůraznit nespokojenost s rozdělením nákladů. Na druhý pohled je to ale výrok, který by měl dalekosáhlé důsledky nejen pro Evropu, ale i pro USA samotné.
|
Představa amerického odchodu z NATO je totiž asi tak realistická jako představa, že si někdo dobrovolně odstraní vlastní bezpečnostní pás během jízdy po dálnici a ještě to bude prezentovat jako projev suverenity. NATO není jen „služba pro Evropu“, ale především nástroj amerického vlivu a bezpečnostní architektury tvořené po druhé světové válce, která USA umožňuje působit globálně. Jeho opuštění by znamenalo oslabení tohoto vlivu, posílení konkurentů a destabilizaci prostoru, který je pro americkou politiku klíčový.
Navíc je třeba dodat, že americký prezident nemá v tomto volné ruce. Odchod z NATO by nebyl jednoduchým rozhodnutím jednoho člověka, ale procesem, který by vyžadoval spolupráci s Kongresem. Nejde tedy o tlačítko, které by bylo možné zmáčknout v momentě nedobré nálady. A právě zde se dostáváme k určitému paradoxu: čím silnější jsou výroky, tím slabší je jejich reálná proveditelnost. Což vede k závěru, který je možná méně dramatický, ale o to realističtější. Politika založená na rychlých obratech, silných slovech a nedostatku konzistence může působit efektně, ale ve světě mezinárodních vztahů je spíše zdrojem nejistoty než řešení. A v případě konfliktu s Íránem je to ještě markantnější.
|
Asi by stálo za to vrátit se k základní otázce: co je vlastně cílem války v Íránu? Pokud je to stabilita regionu, pak vojenská eskalace bez jasné strategie vede spíše opačným směrem. Pokud je to změna režimu, pak historie naznačuje, že cesta vede spíše zevnitř než zvenčí. A pokud je to demonstrace síly, pak by bylo dobré si uvědomit, že síla bez konzistence je hlučná, ale prázdná. A pokud jde o NATO? Možná by bylo nejrozumnější připomenout si staré dobré pravidlo: než něco zbouráte, ujistěte se, že víte, proč to vlastně stojí. Protože jinak by se mohlo stát, že po velkolepém gestu zůstane prázdné místo – a nepříjemné ticho, v němž si všichni začnou klást otázku, co teď vlastně dál.