Okénko číslo 313. Co by se stalo, kdyby Crooks Trumpa trefil?

Co by se stalo, kdyby se Crooks trefil? Tak především bychom měli jinou ikonickou fotografii události. Všichni viděli Trumpa s pěstí na pozadí americké vlajky, jak ji pořídil fotograf agentury AP Evan Vucci. Krátce před ním ale tiskl spoušť aparátu Sony nastaveného na frekvenci 30 snímků za vteřinu při rychlosti závěrky 1/8000 fotograf New York Times Doug Mills.

Protože Trump hnul hlavou, vyfotil chvění vzduchu vyvolané letící střelou. Co by Mills zachytil, kdyby se Crooks trefil? Napoví historie. Kinoamatér Abraham Zapruder zachytil 22. listopadu 1963 osmimilimetrovou kamerou Bell & Howell atentát na Johna F. Kennedyho.