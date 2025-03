Trumpova parta se pustila do meteorologů. Zakázala jim používat slovo uhlík

Organizace uváděná většinou jen pod zkratkou NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) obstarává kromě vlastních předpovědí počasí i spoustu dalších činností. Jedna z nich bylo donedávna sledování klimatické změny. OK, nespadá jen do odborného zaměření meteorologů.

Laskavý čtenář mi však snad toto drobné zjednodušení promine. Prezidentovi Spojených států Donaldovi Trumpovi každopádně leží globální oteplování, resp. jakákoliv snaha ho zmírnit nebo o něm jen informovat, v žaludku. Stejně je na tom celá jeho administrativa.

Během svého prvního prezidentského období nařídil Trump odvolat účast Spojených států na Pařížské klimatické dohodě z roku 2016. Trumpův nástupce Joe Biden podpis obnovil. Trump ho pak v den své druhé inaugurace znovu zrušil.

Což o to. Pařížská dohoda se zatím prokázala jako neúčinná. Její ambiciózní cíl udržet ohřívání atmosféry na úrovni jednoho a půl stupně ve srovnání s časy před průmyslovou revolucí se zjevně nedaří dodržet. Trumpovi příznivci se ovšem zaměřili i na klimatické odborníky, kteří tvrdí jen, že globální oteplování existuje.

Podivná tiskovka

NOAA zaměstnávající na celém území Spojených států okolo dvanácti tisíc lidí byla proto z jejich pohledu vcelku logický cíl. Administrativa zatím v úřadu rozdala okolo tisícovky výpovědí. Dalších několik stovek expertů odešlo samo. Těm, kdo zůstali, politické zemětřesení v souvislosti s nástupem kdysi úctyhodné Republikánské strany značně komplikuje život. Navenek se to poprvé projevilo v pravidelném klimatickém brífinku pro novináře 20. února.

Řeč byla o abnormálně vysokých lednových teplotách. Vycházely asi 1,33 stupně nad průměrem dvacátého století. Šlo o nejteplejší leden v historii. Následoval po nejteplejším roce v sérii deseti po sobě jdoucích nejteplejších let.

Tento nárůst teploty zcela zjevně souvisí s vypouštěním skleníkových plynů do atmosféry. Zaměstnanci NOAA si to pravděpodobně uvědomují lépe než kdo jiný. Když se ale newyorský novinář James Dinneen jménem britského časopisu New Scientist zeptal, jaké jsou hlavní příčiny anomálie, odpověděl mu odborník na klimatickou změnu z NOAA Russell Vose:

„Nemáme ve zvyku vysvětlovat, proč byl v globálním měřítku určitý měsíc teplejší nebo chladnější než obvykle.“

Zlotřilý prvek č. 6

Donedávna byl však pravdou opak. Během předchozích setkání s novináři vědci o spojitosti globálního oteplování s lidskou aktivitou běžně diskutovali. Dinneenovi to nejspíš bylo divné. Zeptal se proto rovnou, jestli neobvykle vysoké teploty souvisely s lidmi způsobenou klimatickou změnou. Zástupci úřadu po jeho dotazu brífink okamžitě ukončili. Bez odpovědi zůstal i následný dotaz elektronickou poštou.

Příští tiskovka vycházela na tenhle čtvrtek. NOAA ji však odvolala. Vyvěsila na web oznámení, že pravidelné setkání s novináři kvůli úbytku personálu ruší. Z webu úřadu zároveň po zásahu Trumpovy administrativy zmizela část obsahu.

Oranžová skvadra totiž zakázala používání výrazů jako „klimatická změna“, „globální oteplování“ nebo „skleníkový plyn“. Velké mazání se poněkud bizarně týkalo dokonce i slova „uhlík“. Možná ale bude stačit psát „prvek s protonovým číslem 6“. Většině Trumpových příznivců to nedojde.