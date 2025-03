Donald Trump touží po neomezených pravomocích. Není první, kdo se o to pokouší

Americký prezident však neboří staré pořádky jen v politice zahraniční, ale i vnitřní, kde mu čelí jen slabounká opozice rozklížených demokratů. Rozhodl se co nejvíc narušit i tradiční systém brzd a protivah, v němž se střeží výkonná, zákonodárná a soudní moc, aby ani jedna z nich nevyčnívala.

Trump však vyčnívat chce a nikdy to neuměl jinak. Zjednodušeně řečeno – chtěl by se stát králem, kterého ti ostatní ve větší či menší míře musejí poslouchat. Ne, že by se o to už v minulosti nepokoušeli jiní, ale on má největší šanci toho dosáhnout.

Takže zaprvé chce co nejvíc rozhodovat o penězích, které mu přiklepne Kongres. Nezpochybňuje jeho právo schválit rozpočet, ale jasně říká, že on sám může rozhodnout, zda všechny získané peníze využije. Neboli: nebude-li se mu líbit nějaká státní agentura, jež spadá do jeho pravomoci, nemusí jí dát žádné peníze, takže samospádem zanikne. Miliardář Elon Musk v čele úřadu pro efektivnost mu radí, kde se dá řezat. Konzervativci křičí: super, zanikne plno zbytečných úřadů a ušetříme. Jistě k tomu může dojít.

Současně však může Trump při své pomstychtivé misi proti svým oponentům vyházet nezávisle přemýšlející lidi a dosadit tam jen přikyvovače. Nebo v jiné souvislosti odstraňuje lidi z nezávislých kontrolních orgánů, které na politiku státu mají dohlížet. Výsledkem může být vytvoření oligarchického aparátu, ze kterého bude vydělávat jedna parta, napojená na Trumpa či Muska. Uvidí totiž do střev eráru a snadno to může zneužít ve svůj prospěch.

Balónky z Bílého domu

A v rámci tohoto testování, kam až může zajít, vypouští Donald Trump i další pokusné balónky. Třeba že by země dětem imigrantů, které se narodí v USA, nemusela dát občanství (garantuje to dodatek americké ústavy). Nebo rozsáhle podpořil těžbu nerostných surovin, či uzavírá hranice a vyhošťuje osoby. To vše je součástí složitých zákonných opatření, která se snaží obejít, a soud už mu část akcí zastavil.

Nejde o to, že mnohdy může mít jeho administrativa pravdu. Jde o nastavení pravidel pro všechny, aby je v budoucnu nikdo nezpochybňoval. Nebo rovnou neřekl: vyhodíme to do koše a budu vládnout jen já.

Ne, že by to Trump, z byznysu zvyklý na chování diktátora a bruslení na hraně zákonnosti, nechtěl. Vždyť se nebál zpochybnit i legálnost voleb v roce 2020. A po zvolení odložil platnost zákona o zákazu TikToku, který přijal Kongres. Dříve nemyslitelné. Tady už si uzurpuje i práva zákonodárce. Proč by mu to tentokrát s rozšířením pravomocí prezidenta mohlo částečně vyjít? Dobře se připravil ve svém prvním období v Bílém domě. Do ústavního soudu tehdy najmenoval konzervativní většinu, ta má proti liberálům převahu 6:3.

A pravda je taková, že Nejvyšší soud už několikrát Trumpa podržel, když vládnoucím prezidentům dal téměř absolutní imunitu a zrušil federální právo na potrat. Takže se dá očekávat, že mu část pravomocí určitě přiklepne, speciálně v otázce kontroly nad úředníky v exekutivě, ale v soudní a zákonodárné oblasti žádné. „Krále“ z něj neudělá.

To naznačil šéf Nejvyššího soudu John Roberts. Trump však dobře ví, že musí chvátat. Teď má v rukou relativně poddajný Kongres, v němž má většinu ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu. Za necelé dva roky však může prohrát volby – a už nic neprosadí.