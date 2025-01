Trump utržený ze řetězu. Slibuje revoluci zdravého rozumu, stav nouze a územní zisky

Trumpova inaugurační řeč mnohé pozorovatele zarazila a opravdu bylo proč. Občas to byl projev, který až vyrážel dech. To, že se Trump bude chvástat, se tak nějak čekalo. Takže nikoho příliš nepřekvapilo, že řekl, že znovu udělá Ameriku silnou velmocí, že zajistí americkým dělníkům z automobilek dobrý život a Spojené státy čeká zlatý věk, čtyři nejlepší roky v jejich historii. Dalo se i čekat, že se pustí do témat kulturních válek a obrátí se proti představě mnoha genderů a i to, že prohlásí, jak to udělal, že existují jen dvě pohlaví.

Méně očekávané už bylo, že bude trvat na masové deportaci imigrantů z USA a oznámí, že kvůli tomu vyhlásí u hranic stav nouze, aby k ochraně hranic a případně i k technické pomoci při deportacích mohl použít armádu. A skoro nikdo už nečekal, že zmíní to, že si „vezme zpátky“ Panamský průplav či přejmenuje Mexický záliv na Americký záliv.

Stejně jako jeho zlověstné výroky o navrácení soudního systému do rovnováhy a konci politického pronásledování justicí, což znělo jako začátek politizace amerického justičního systému. Část politologů a expertů to teď vysvětluje tak, že Trumpova řeč byla určena jeho voličům a příznivcům, kteří si vlastně přejí návrat do minulosti, odmítají levicovou woke kulturu a třeba i očkování proti covidu. Že vlastně o nic nejde.

Jenže to nedává logiku. Pronášet dlouho po volbách předvolební řeč, která má rozpálit a mobilizovat příznivce na ulici, nemá smysl. Ostatně, když v minulém období pronášel Trump inaugurační řeč, byla docela umírněná a chtěl spíš mírnit napětí ve společnosti. Takže šlo spíš o plány do budoucna. Ukázat, že chce dodržovat své předvolební sliby a skutečně provést radikální změny. Trump chce po sobě zanechat pomník a provést revoluci, kterou nazývá „revolucí zdravého rozumu“.

Revoluci, kterou plánuje nejen pro Spojené státy americké, ale také pro celý svět. Amerika se v jeho představách má co nejvíc soustředit na fosilní paliva, zapomenout na boj proti změně klimatu a znovu se soustředit na výrobu aut.

Trump dokonce slíbil ukončení Green Dealu, což je ovšem evropská politika. Plánuje také hromadné vystěhování imigrantů a změnu americké politiky udělování amerického občanství. Chce to zřejmě provést bez ohledu na to, že to může být právně sporné. A k tomu naznačuje, že místo daní bude raději financovat stát z cel místo daní.

V mezinárodní politice pak Trump de facto sliboval jednat prostřednictvím síly a to bez velkých ohledů na ostatní. Ostatně zmínka o možnosti obsadit Panamský průplav mluví sama za sebe. Znamená to ovšem, že Amerika se dostává do fáze reálpolitiky a odmítnutí idealismu, což ovšem pro menší země kdekoliv na světě nevěští nic dobrého.

Jak se budou Spojené státy chovat, naznačuje i to, že Trump ve svém projevu zmínil, že nejvyšší hora Severní Ameriky se bude opět jmenovat Mount McKinley podle někdejšího amerického prezidenta Williama McKinleyho.

Šlo nejen o odkaz na to, že se už nebudou brát v potaz ohledy vůči původnímu obyvatelstva, protože tato hora byl v roce 1975 z Mount McKinley přejmenována na původní domorodý název Denali, ale také na samotného prezidenta McKinleyho. Ten zavedl vysoká cla na zahraniční zboží a také silou získal pro Spojené státy bývalé španělské kolonie včetně Portorika a Kuby.

Trump ho evidentně obdivuje. Chtěl by financovat výdaje Spojených států z cel, což chápe jako poplatky cizinců, a rozšiřovat americké území na cizí úkor. S tím, že to přinese blahobyt a sílu jako na přelomu 19. a 20. století. Krátkodobě možná ano, dlouhodobě ale rozhodně ne.