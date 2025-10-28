Svrhne Trump první režim? Letadlovka v Karibiku může značit obrat v jeho politice

Jenže teď možná došlo k obratu. Americký prezident již delší dobu navyšuje vojenskou přítomnost USA v Karibiku a celé věci v pátek nasadil korunu, když rozkázal vyslat ke břehům Venezuely nejsilnější letadlovou loď, jakou má Washington v arzenálu: USS Gerald R. Ford. Takový krok je vysoce nestandardní.
Problém se změnami režimu ale nikdy nečíhá ve vojenské akci, nýbrž v tom, co přijde. Až zastřelíme posledního nepřítele, co dál?
Pokud USA skutečně potřebují posílit v boji proti pašerákům drog, jak tvrdí oficiální komuniké, plavidlo o délce tři fotbalových hřišť a s 90 bojovými letadly na palubě se zdá poněkud „overkill“, hezky česky řečeno se jde „s kanónem na vrabce“.