Svrhne Trump první režim? Letadlovka v Karibiku může značit obrat v jeho politice

Letadlová loď USS Gerald R. Ford proplouvá Atlantským oceánem. (26. března 2022). | foto: Profimedia.cz

Štěpán Hobza
Safespace
Americký prezident Donald Trump byl až dosud velmi opatrný, pokud šlo o změnu režimu v jiných státech. Takový krok totiž příliš navozuje dobu před 20 lety, administrativu George Bushe mladšího a celkově étos amerických neokonzervativců, které Trump nemá nijak v lásce. Vždyť od změny režimu je jen krok k vojenské intervenci a od té zase k „nekonečným válkám“, jak se to stalo v Iráku a Afghánistánu.

