Komu zavolá Trump, když chce mluvit s Evropou? Ursule!

A teď se hluboce nadechněte, prosím! Na tuto otázku přinesla jasnou odpověď hlásná trouba atlantických progresivních kruhů se sídlem v Bruselu, deník Politico: Je to Ursula von der Leyenová! S odvoláním na dobře informované zdroje uvádí, že muselo uplynout několik měsíců než Trumpovi, ale i globální veřejnosti došlo, že šéfka Evropské komise začala svůj pevný vztah k americkému prezidentovi budovat na setkání G7 v červnu v Kanadě.
Při těchto jednáních šéf Bílého domu údajně pochopil, že za celní pravidla jednotného unijního trhu odpovídá Evropská komise. A když pak prezident – jak tvrdí Politico – viděl, jak Ursula von der Leyenová vyjednává v Japonsku a Číně, kterou Trump považuje za největšího rivala USA, osobně zavolal šéfce Komise, aby přijela na skok do Skotska vyjednat nový obchodní deal mezi Amerikou a EU.
V té době se pohovory mezi zástupci USA a EU nevyvíjely slibně. Často už vypadalo, že týmy našly pozitivní směr, ale pak do uší Donalda Trumpa údajně někdo zašeptal něco zlého a hned přicházely výroky o padesátiprocentním clu pro EU a podobné nápady.
Ve Skotsku Trump prý začal vyjednávání s číslem 35, jenže podle svědectví nejmenovaných zdrojů deníku Politico Ursula von der Leyenová začala klasickým stylem smlouvat (slibovala prý na první pohled nesplnitelné nákupy americké energie či otevírala zadní dvířka s cílem získat nulové clo pro některé klíčové průmyslové sektory EU), v reakci na to americký prezident postupně změknul a klesal nejdříve na 29, pak na 25 a nakonec na dohodnutých 15 procent.
„Silnější než všichni tito muži“
O vztahu hlavy Ameriky a šéfky Komise vypovídá i další setkání ve Washingtonu, kam přijeli i lídři unijních zemí s ambicí stát se „hlasem Evropy“. Francouzský prezident Emmanuel Macron, který si myslel, že EU po odchodu Angely Merkelové povede. Německý kancléř Friedrich Merz zase sázel na to, že jako bývalý šéf dozorčí rady německé dcery největší americké investiční společnosti BlackRock si bude s Trumpem-byznysmenem rozumět.
Britský premiér Keir Starmer si byl zřejmě jist, že jako hlava tzv. koalice ochotných dostane od amerického prezidenta nejvíce bodů, generální tajemník NATO Mark Rutte, který se tak snažil, že o Trumpovi mluvil jako o „tátovi“, či finský premiér Alexander Stubb, jenž si bral lekce z golfu, aby se šéfovi Bílého domu zalíbil, což se mu docela povedlo.
Přes veškeré snažení těchto mužů ale Trump, když mezi nimi viděl křehkou Ursulu von der Leyenovou, kterou již dříve zahrnoval komplimenty jako „fantastická“ či „úžasná“, vtipně poznamenal: „Myslím, že jste silnější než všichni tito muži.“
Ursule von der Leyenové řada politiků EU může závidět. Trump ji povýšil na skutečného lídra Evropy. Avšak podíváme-li se na nevýhodnou obchodní dohodu a na další závazky (a do roku 2028 import zdrojů energie do EU za 750 miliard dolarů a investice unijních podniků v USA za 600 miliard dolarů), které vyjednala, nedivme se, že ji Trump chválí, vždyť pomohla Americe vydělat obrovské peníze.