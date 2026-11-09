Proč vítězným demokratům, v jejichž straně rapidně sílí vliv protiizraelské krajně levicové frakce, tleskají společně evropští pokrokáři a euroasijské autoritářské režimy? Nejspíše proto, že mají stejné zájmy – přejí si slabou a vnitřně rozhádanou Ameriku, která nebude rušit jejich kruhy a které se nemusejí bát.
Problém by nastal ve chvíli, kdyby se válka na Ukrajině – nedej Bože – rozšířila na území EU. Evropský mainstream se pak bude ptát, co udělá Amerika? A co, když Amerika, které dnes tleskají, neudělá nic?
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Příznivci Trumpa výsledky prožívají jako historickou tragédii. Jejich smutek by mohl zmírnit výrok Alana Aldy, který ve filmu Woodyho Allena Zločiny a poklesky hraje narcistického televizního producenta Lestera, že „komedie je tragédie plus čas“. A když se podíváme do minulosti, zjistíme, že za posledních 80 let, zhruba od konce druhé světové války, Amerika měla patnáct prezidentů a za tu dobu velmi často došlo k tomu, že šéf Bílého domu měl proti sobě nepřátelský Kongres.
Když však zmíníme jména jako Truman, Eisenhower, Reagan, Bush starší, Clinton či Obama, jedná se o prezidenty, jejichž politika měla na Ameriku i na svět příznivý dopad, přestože loď jejich administrativy plula proti větru Kongresu.
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V příštích dvou letech se manévrovací prostor pro Trumpa v domácí politice v roli tvůrce zákonů dramaticky zmenší, ale na zahraniční a bezpečnostní politiku prezidenta ztráta Kongresu nebude mít výrazný vliv. Když se Obama dostal do stejné situace jako nyní Trump, prohlásil, že mu zbyla jen tužka a telefon, čímž chtěl naznačit, že klíčovým nástrojem k prosazování jeho politiky budou prezidentské dekrety.
Trumpovi zůstal meč
Trump, který přišel o peněženku (Kongres), bude postupovat stejně a jako svého času Obama, i on se více zaměří na zahraniční politiku, protože mu meč v ruce zůstal, a na tomto poli se bude snažit zapsat pozitivně do světových dějin.
Trump nesplnil některé předvolební sliby, přes veškerou snahu se mu nepodařilo nastolit mír na Ukrajině a musel vojensky napadnout Írán kvůli hrozbě, že se režimu v Teheránu podaří sestrojit atomovou bombu.
Nabízí se ale otázka, co by mělo být pro jakéhokoliv politika důležité – antény, nebo kompas? Například drtivá většina hlav států na Západě má neustále zapnuté antény a po fialovsku vnímá signály, sleduje průzkumy veřejného mínění, lajky na Facebooku a podle toho mění názory a politiku své vlády.
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V menšině jsou státníci, kteří s kompasem v ruce říkají, že ohledně zájmů vlastní země mají dlouhodobou vizi, kterou běžný volič není schopen pochopit, protože se nedokáže dívat dopředu více než měsíc nebo maximálně rok. Historie stejně ukáže, zda Trumpova strategie učiní Ameriku opět skvělou.
V podobných případech cynici argumentují dotazem, který vyplynul z výsledku voleb ve Spojeném království v červenci 1945: Skutečnost, že Winston Churchill jako oslavovaný válečný hrdina, který dovedl zemi k vítězství nad nacistickým Německem, prohrál volby a voliči do premiérského křesla dosadili Clementa Attleeho, znamená, že Hitler měl pravdu?