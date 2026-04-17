Je fakt, že od pádu Třetí říše se až do Trumpa žádný politik globálního významu neodvážil vyhrožovat genocidou. Tím spíš ne představitel supervelmoci, která svým občanům pravidelně vtlouká do hlavy přesvědčení, že v USA panuje „nejlepší demokracie vůbec“.
Asi bych se měl, ironicky řečeno, omluvit prapodivnému aktivistovi, jenž mě před lety u Bílého domu přesvědčoval, že „Trump is Hitler 2025“. Netřeba však zmiňovat jen umanutého pouličního proroka. Vždyť srovnání stávajícího washingtonského prezidenta s Mussolinim znělo už před dávnými roky v Simpsonových.
Sám „Donie“ se ovšem zjevně nejraději srovnává s velikými biblickými figurami. Ne-li rovnou s Kristem. Modlitby religiózních fanatiků z jeho okolí a obrázky na sociálních sítích hovoří jasným poselstvím městu a světu. Asi se domnívá, že nečiní chyby, dějiny na něj čekaly, a tak i papeže odkázal do patřičných mezí.
Trump jako Bůh má potíže se svými věřícími podporovateli. V USA se víra nebere na lehkou váhu
Když uspěl s nelegálním vpádem do Venezuely, chytl slinu. Nebylo obtížné jej přesvědčit, aby spáchal něco, čeho se ani pošetilý George W. Bush neodvážil: napadl regionální mocnost Írán. A hodně to právě v mnohém připomíná úder USA na sousední Irák. Opět jde o nedomyšlené, nezákonné vojenské dobrodružství. Projev touhy ovládat klíčové zdroje Perského zálivu a reflektovat na bezpečnostní ambice Izraele. Těšící se též militantní podpoře četných amerických evangelikálů. Záporné následky také této kampaně si poneseme desetiletí.
Je nabíledni, že se vrací moc starých expanzionistických kruhů, jež Trump kdysi nazýval „bažinou k vysušení“. Na každém kroku sliboval konec četných expedičních válek, jenže nakonec dokonale popřel sám sebe. Stal se jedním z jejich nejvýraznějších představitelů. Vše zlé bývá ovšem k něčemu dobré. Učinil tak totiž způsobem nechtěně zcela odhalujícím pravou podstatu tradičních ideologických vyprávěnek o nutnosti (výběrového) boje za svobodu, demokracii a lidská práva. Včetně práva být „humanitárně bombardován“.