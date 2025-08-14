USA byly ikonou svobody a volného trhu. Teď se vydávají cestou ke státnímu kapitalismu

Spojené státy byly vždy považovány za zemi zaslíbenou podnikání, za zemi, kde má vláda omezenou moc a kde funguje volný trh. Jenže teď je to hudba minulosti. Americký prezident Donald Trump se snaží ovlivnit soukromé firmy a to hned několika způsoby. A značná část politiků i voličů s tím souhlasí.
Trump například „radí“ v personálních otázkách. I když radí je asi slabé slovo. Na své sociální síti Truth Social třeba napsal, že počítačová firma Intel „musí“, a to „okamžitě“, propustit svého generálnío ředitele a nyní požaduje, aby se banka Goldman Sachs zbavila svého hlavního ekonoma, protože předpověděl, že podstatnou část nákladů Trumpem zaváděných cel zaplatí Američané. Takovéhle jednání prezidenta by donedávna bylo nemyslitelné.
Výrobci čipů Nvidia a AMD mají zase odevzdat 15 procent tržeb z prodejů určitých čipů v Číně. Je to jakési „výkupné“, protože Trumpova administrativa hrozila, že jinak by mohla zastavit jejich vývoz úplně. Protože to dává Číně výhodu v závodech o co nejlepší umělou inteligenci a ohrožuje to americkou národní bezpečnost. Nakonec se ale ukázalo, že národní bezpečnost se dá snadno vyměnit za peníze na prezidentovy projekty.
I když národní bezpečnost se zdá být jinak dobrou záminkou pro rozšíření vlivu státu v ekonomice a přímo ve firmách. Pentagon má získat 15procentní podíl v MP Materials, firmě těžící kovy vzácných zemin, které jsou důležité pro výrobu moderní elektroniky. A americká vláda bude mít zlatou akcii ve firmě Nippon Steel. Ta převzala americké ocelárny U. S. Steel, které prý jsou také důležité pro americkou národní bezpečnost. Trumpova administrativa tak bude dosazovat své lidi do vedení Nippon Steel a kontrolovat některá firemní rozhodnutí.
O dočasná opatření tentokrát nejde
Trump chce mít vliv i na infrastrukturu pro umělou inteligenci v Americe a také přes státní zakázky rozhodovat o tom, která firma vyrábějící umělou inteligenci bude mít největší podíl na trhu a převálcuje tak ostatní. Trump by také rád kontroloval i ceny. Ostatně, Amazonu „rozmluvil“ to, aby uváděl ceny bez cel a se cly zvlášť, a americké automobilky vyzývá, aby nezvyšovaly ceny, i když jim rostou kvůli clům náklady.
Ne že by něco podobného nepokoušeli i předchozí američtí prezidenti. Jenže vždy šlo jen o dočasná opatření během krize, pandemie či války. Navíc se často proti nim, jako třeba u Franklina Delano Roosevelta či Richarda Nixona, zdvihl odpor. Tentokráte ale nejde o dočasná opatření, ale o snahu vytvořit nový dlouhodobý systém nahrazující volný trh.
Nejvyšší soud, který proti podobným krokům v minulosti často zasáhl, přitom zřejmě půjde Trumpovi na ruku a opoziční demokraté také nejsou proti, protože před volbami prosazovali něco podobného. Trump nápady demokratů kritizoval, ale pak je převzal. A podstatná část veřejnosti to podporuje.
Ve Spojených státech se něco mění. Vždyť dokonce i seriózní noviny The Wall Street Journal, které se nehoní za senzacemi a bulvárními titulky, publikovaly nedávno článek s titulkem „Spojené státy pochodují směrem ke státnímu kapitalismu s americkými rysy“. To by si před deseti či dvaceti lety málokdo dokázal i jen představit.