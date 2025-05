Born in the USA. Trump opět na kulturně-válečné stezce

Takhle totiž Trump zareagoval na to, že Springsteen hned na prvním koncertu světového turné 2025 uvedl písničku Land of Hope and Dreams (Země naděje a snů) slovy, že Amerika, kterou miluje a která byla 250 let majákem naděje i svobody, je momentálně v rukou zkorumpované, neschopné a zrádné vlády. Řekl tam toho mezi písničkami víc. Donald Trump nikdy nebyl jeho krevní ani volební skupina.

Každopádně věřím tomu, že Springsteen Ameriku miluje, i když právě refrén Born in the USA je tak trochu nedorozumění, jemuž podlehl třeba Ronald Reagan nebo na počátku své první kampaně i samotný Trump, tak mohutně i patrioticky zní. Samotný text je ovšem mnohem víc vzdorozpěv vietnamského veterána, nenacházejícího po návratu do rodné země porozumění ani útěchu. Ta píseň patriotická je, musíme však být schopni snést drsnou kritiku vlasti, kterou milujeme, vlastně její vlády. Což Springsteen dělá právě teď.

Pikantní je, že postoj k účasti či spíše neúčasti na vietnamské válce je asi to jediné, co Trumpa se Springsteenem spojuje. Oba dva dostali při odvodu americkou formu naší „modré knížky“, klasifikaci 4-F, neschopen vojenské služby. Trump protože si přinesl potvrzení, že ho sužuje fasciitida, lidově ostruhy na patách, které naštěstí nevadí při golfu. Springsteen zase trpěl po motocyklové havárii tak nevyléčitelnou zmateností, že nedokázal ani vyplnit dotazník, což zase naštěstí nebrání vystupovaní s kapelou E Street Band.

Slavný refrén momentálně dostává další význam. Být narozen v USA zakládá od americké rekonstrukce po válce Severu proti Jihu právo na americké občanství, ať už je občanství vašich rodičů jakékoli. Stanoví tak dokonce i 14. dodatek americké Ústavy. Důvodem byla jak snaha začlenit osvobozené otroky jakožto plnoprávné občany, tak úmysl usnadnit imigraci, tehdy zejména bílých Evropanů. V neposlední řadě pak i anglosaská tradice „ius soli“ zakládající občanství na místě narození na rozdíl od evropského kontinentu s „ius sanguinis“, právem krve preferujícím občanství rodičů.

Hned první den ve funkci Donald Trump toto právo na vznik občanství exekutivním příkazem zpochybnil. Zrušit ústavní dodatek je ovšem i nad MAGA síly a tak momentálně posuzuje americký Nejvyšší soud možný – řekněme – alternativní výklad (když už žijeme v éře alternativách faktů.) Soudcové jsou nerozhodní, výnos se očekává koncem června či počátkem července.

Mezitím Bruce Springsteen vystoupí v půlce Evropy, 15. června taky v Praze. Docela se těším na to, co před kterou písničkou řekne. Na Trumpovu reakci už míň.