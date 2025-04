Jak na Trumpova cla? Pravidlo „oko za oko, zub za zub“ zde fungovat nebude

Nejprve si řekněme něco o komparativních obchodních výhodách. Začátkem 80. let američtí výrobci čipů zjišťovali, jaké jsou schopnosti Japonců. Ukázalo se, že paměťové čipy typu DRAM vykazují u nejhoršího z japonských výrobců míru zmetkovosti 0,02 procenta po 1000 hodinách provozu.

Nejlepší americký výrobce dosahoval míry zmetkovosti 0,09 procenta, nejhorší 0,26 procenta – tedy více než desetinásobně ve srovnání s nejhorším japonským výrobcem. Americké čipy fungovaly stejně a stály stejně, ovšem selhávaly o desítkový řád častěji.

Tolik úvodem pro opravu obecně oblíbeného omylu, který tvrdí, že přesun americké průmyslové výroby do asijských zemí probíhal kvůli nižším nákladům. Ty sice mohly hrát roli, avšak zdaleka nebyly jediným faktorem. Komparativní obchodní výhody různých zemí jsou výsledkem řady různých faktorů, které jsou dány historickými, přírodními, demografickými i politickými faktory.

Cla poškodí všechny zúčastněné

Proč zrovna národy východní Asie tak vynikají ve výrobě čipů a elektroniky vůbec? Lze vyjmenovat různé dílčí důvody, například pracovní kulturu a vzdělávací systém. Prakticky všechny tyto důvody jsou hluboce zakořeněné a nelze je snadno replikovat. Obchodní výhody jsou proto nepřenosné. Trumpova cla (nebo jakékoli jiné opatření) z Ameriky neudělají čipovou velmoc.

Evropské národy a Američané nicméně vynikají v jiných disciplínách. Byli to Američané, kdo vynalezl moderní energetiku (nejen žárovku!), telefon, letadlo, gramofon, barevnou fotografii, pásovou výrobu, tranzistor, čip, mikroprocesor, digitální fotografii, internet a umělou inteligenci.

Dokonce i moderní finance a podnikové řízení jsou americkými vynálezy. Amerika je světovou jedničkou v inovacích, což je dáno její unikátní podnikatelskou a akademickou kulturou, která neexistuje jinde na světě. Mají tedy Američané závidět Asijcům jejich průmyslovou sílu?

Prezident Trump se domnívá, že ano. Zavedl proto cla, která mají přivést výrobu zpět do USA. Je velmi rozšířeným omylem, že dovozní cla poškozují exportéry z jiných zemí. Ve skutečnosti poškozují všechny zúčastněné strany. Americký spotřebitel je poškozen: za stejné zboží bude platit více peněz.

Čínský (nebo japonský, tchajwanský či evropský) exportér je poškozen, protože jeho zboží na americkém trhu podraží a poklesne poptávka. Co americký výrobce, bude jásat? Stěží: velkou část dováženého zboží nevyrábí, protože to buď neumí anebo se mu výroba nevyplatí. Kromě toho, americký výrobní průmysl vykazuje nízkou nezaměstnanost (2,9 procenta v únoru 2025), takže americký výrobce by musel zásadně zvýšit mzdy, aby přilákal pracovní sílu.

Zapomněli jsme na něco? Americká federální vláda může přece jásat: vybraná cla budou znamenat vítanou posilu pro věčně schodkový rozpočet. Až na to, že cla mají potenciál vyvolat hospodářskou recesi. Během recese nadproporcionálně klesají příjmy jednotlivců i zisky korporací, takže na příjmových daních závislý americký rozpočet bude trpět. A ještě něco: Federální rezervní systém nebude moci přispěchat na pomoc snižováním úrokových sazeb, neboť zvýšená inflace mu sváže ruce.

Trumpova cla tedy poškodí každou zúčastněnou stranu a těžko se hledají nějaké výjimky. Ekonom Petr Bartoň upozornil, že americká cla mohou přispět k poklesu maloobchodních cen v Evropě, neboť výrobci ze třetích zemí se budou snažit uplatnit za nižší ceny své zboží neprodané v Americe. Čímž se dostáváme k otázce, jak by na Trumpa měla reagovat EU.

Instinkt velí špatně

Instinkt velí „oko za oko, zub za zub, clo za clo“. Ale instinkt v tomto případě velí špatně. Jak poznamenal kdosi na platformě X: „Jestliže si soused sám nafackuje, nebudu na tom lépe, když si také dám pár facek sám sobě.“

Cla totiž v první řadě poškozují toho, kdo je uvaluje. Dobrou evropskou odpovědí by bylo nedělat nic. Lepší by bylo snížit cla na americké zboží. V nejlepším případě by EU nabídla Spojeným státům bezcelní zónu (což by Trump asi odmítl, ale za pokus by to stálo).

Mimochodem, vysokou nezaměstnanost (7,4 procenta) má v USA sektor pohostinství a zábavy. Docela by pomohla zvýšená návštěvnost z Evropy. Bohužel, francouzská hotelová skupina Accor SA uvádí, že počet rezervací z Evropy do USA na letošní letní sezónu poklesl o 25 procent. Společnost Tourism Economics očekává pokles návštěvníků z Evropy o 9,4 procenta, pokles počtu kanadských turistů dokonce o 20 procent.

Trump zkrátka není dobrou turistickou atrakcí. Ale když si zachováte chladnou hlavu, umožní vám nákup amerických akcií se slevou. Všechno zlé je k něčemu dobré.