Trochu to připomíná doby minulé, kdy se u nás promítaly hlavně filmy sovětské a zemí Varšavské smlouvy a ty ze západní Evropy nebo z USA se řádně prověřovaly, aby občan z toho, co v nich zhlédne, nepropadl nekritickému obdivu kapitalismu, takže dveře otevřené měly sociálně kritické snímky, aby se divák prohnilého Západu zalekl a ani náhodou tam nechtěl prchnout.

Hrozba pro národní bezpečnost

Trump na to jde od lesa, nic prověřovat nebude, není přece cenzor, ale řádný kapitalista, který zavede cla a má vymalováno. Jeho úvaha, že filmový průmysl v USA včetně Hollywoodu záměrně likvidují cizí státy, je hodně paranoidní a při pohledu na mamutí americkou produkci také hodně odtržená do reality. Trump zarytě tvrdí, že jiné země nabízejí různé pobídky, aby odlákaly americké filmaře a studia z USA a tak jsou Hollywood a mnoho dalších míst v USA ničeny.

Co ničí Hollywood, by byla otázka na několikahodinovou přednášku s nejednoznačným výsledkem. Trump to ale „ví naprosto přesně“ jako lampasák Ořech v jedinečném podání Bronislava Poloczka v Sirového Černých baronech. A odpovídá vlastně podobně jako zmíněná postava mdlého rozumu. Je to prý soustředěné úsilí jiných zemí, tedy hrozba pro národní bezpečnost a šíření zpráv a propagandy.

Ty nehodné jiné země skutečně americkým filmařům nabízejí dobré podmínky a američtí filmoví producenti jich využívají, protože když točí v Evropě, mají tam podstatně nižší náklady. Je to oboustranně výhodné, stačí se podívat na řeč čísel, filmové pobídky přinášejí do Česka zisk kolem deseti miliard korun i více ročně. U nás se točí desítky produkcí, velkou část tvoří seriály převážně natáčené pro on-line americké platformy jako Netflix nebo Amazon.

Princip filmových pobídek v Česku funguje už léta. Zahraniční filmaři přijedou, dají práci místním lidem a firmám, utratí tu peníze a stát jim pak vrátí část nákladů investovaných do výroby. Zaběhnutý systém přerušila epidemie covidu a nedávno i stávky scenáristů a herců v USA, ale byznys se znovu rozběhnul.

Další faktem je, že jiné evropské státy nabízejí výhodnější podmínky. Nicméně pořád jde o zajímavý byznys, Američané oceňují profesionalitu českých filmových štábů, zajímavé lokace i rozvinutou filmovou infrastrukturu. Teď ale mají sedět doma na zadku a tam také natáčet. Žádné výlety do Paříže, Prahy nebo Budapešti.

Ohrožení českých filmařů

Trumpův absurdní tah s cly tedy může významně podseknout nohy americkým producentům, kteří potřebují mít co nejnižší náklady, a tohle jim evidentně hodně zamotá hlavu. Je také nejasné, před kým hodlá americký prezident zachraňovat americkou kinematografii, když žebříčky sledovanosti USA prakticky jiné než americké filmy neznají. Obavy z ideologické diverze, která by přišla z Evropy, lze sotva pochopit, protože naopak Evropa iniciativně přebírá americké postoje a trendy, jako je třeba woke culture.

A ještě jedna věc, pokud by se Trumpův zásah skutečně striktně týkal toho, kde filmy a seriály vznikají, může to mít velmi neblahý dopad na domácí filmový průmysl. Vždyť v něm operují desítky firem a také zaměstnává nejrůznější profese. A tady úsměv nad lacinými vtípky, že Amerika už nikdy neuvidí Slunce, seno a pár facek a jiné divy domácí kinematografie, na tváři poněkud tuhne.