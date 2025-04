Kampaň ve stínu Trumpa, inflace se sváděla na Putina. Na co se bude svádět propouštění?

Co to konkrétně je taková „fenomenální nabídka“? To nemůže vědět ani profesor politologie Fiala, ani šéf americké diplomacie Rubio (přijel do Bruselu na sešlost ministrů zahraničí států NATO). A dost možná to neví ani sám Donald Trump: třeba jen něco řekl a bude pozorovat reakce.

Ale jedna věc se jeví jako jistá už teď. V Česku se již rozběhla volební kampaň, i když přesné datum voleb vyhlásí prezident až v květnu. A americká cla – jejich dopady na nás, na český vývoz, průmysl i zaměstnanost – budou její součástí.

Ten, kdo se hrdě pasoval na trumpistu

Česko je malá země, nemůže počítat s tím, že by rozhodování supervelmoci mohlo ovlivnit. Lídři nesdělují národu prohlášení toho typu, s jakým vyrukoval francouzský prezident Macron (někdo v tom mohl trochu slyšet Napoleona): žádal pozastavení investic v USA. České reakce vyznívají spíše opatrně. Ale ne ve smyslu, že ta cla máme spolknout a ještě k tomu salutovat.

Premiér Petr Fiala řekl, že americký postup poškozuje každého občana ČR a „nemůžeme to přejít mlčením“. Chytré, že. Budeme tedy nějak reagovat, ale teprve se uvidí. Vždyť mlčení není ani odveta (vyhlášení vlastních cel, poplatků či pokut pro americké zboží či služby), ani jen symbolická slovní kritika.

Šéf Pirátů Hřib se zachoval podle očekávání. Vyhlášení cel pokládá za „nepřátelskou aktivitu“ a EU má reagovat třeba zavedením cel na digitální služby firem typu Apple, Google či Meta. Aniž by posoudil, jak si dosud stál poměr evropských cel na zboží z USA a amerických cel na zboží z EU. Zní to sebevědomě, ale na mysl se dere otázka. Patří-li mezi nepřátele už nejen Rusko a Čína, ale i Trumpova Amerika či Netanjahuův Izrael, kdo ještě přibude? Módího Indie? Mileiova Argentina? Orbánovo Maďarsko a Ficovo Slovensko? Nezůstaneme nakonec jako kůl v plotě?

„Velká“ opozice zachovává klid. Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček si myslí, že přímý dopad vysokých cel na naše spotřebitele i domácnosti bude minimální. Nedoporučuje přijímat odvetná opatření. Jenže v řadě lidí se klube otázka. Proč se k dění v USA a jeho dopadům na EU i Česko šířeji nevyjadřuje Andrej Babiš? Měl by tak učinit už podle selské logiky.

Pokud se prohlásím za trumpistu, oznámím, že skutečně budu kandidovat na premiéra, po léta používám heslo „chci pomáhat lidem“ a pak začne prezident Trump vydávat rozhodnutí, která se lidí – v Evropě, Česku, našem průmyslu – dotýkají, ba vyvolávají obavy z budoucnosti, měl bych k tomu zaujmout pozici. Zvlášť když už prakticky běží volební kampaň. To dá selský rozum, že.

Toto bude jedno z témat pro politiky i voliče. Proč k tomu tématu voliči ANO svého lídra – deklarovaného trumpistu – netlačí? Možná je ještě příliš brzy, aby měl jasnou pozici. Možná hledá cestu, jak z toho vybruslit. Může kráčet podobnou cestou jako Motoristé, Trikolora či Svobodní, cestou, jež by připomněla pokusy Petra Fialy vybruslit z průšvihů za své vlády. Třeba když vinu za inflaci házel jen na Putina a jeho agresi na Ukrajině (jako by nebyly jiné důvody). Projeví-li se Trumpova cla neblaze, útlumem vývozu, výroby i propouštěním, nebudou Babiš a další házet výhradní vinu na Green Deal, jen aby nemuseli kriticky mluvit o Trumpovi?

O ty peníze prostě přijdeme

První vlaštovky se našly už teď, jaksi preventivně. Podle očekávání od Motoristů (Macinka, Turek) či Svobodných (Šichtařová). Pro člověka bez ekonomického vzdělání je obtížné v těchto případech určit míru zavinění – nakolik by šlo o dopad cel a nakolik o vlivy Green Dealu. Ale o to jasněji mají lídři kampaní či weboví diskutéři.

Za pozornost tu stojí spíše mikropohled do menších firem vyvážejících do USA či Německa. Takový pohled nabízí v reportážních vstupech web Novinky.

Třeba úspěšná firma Brano vyrábějící dveřní systémy i autodíly. Její šéf Pavel Juříček říká, že nehrozí zrušení kompletní zakázky, ale například to, že Volkswagenu se kvůli clům propadne prodej v USA o 30 procent a to sníží odběr našich dílů. Jeho kritika míří na zástupce EU, že ve vyjednávání s Trumpem selhali.

Nebo firma Linet vyrábějící nemocniční lůžka. Její ředitel Tomáš Kolář to pojímá osvětově: „Pokud jako Česko vyvážíme do USA ročně za asi 200 miliard korun, tak 20 procent z toho je 40 miliard. Ty nezůstanou tady, ale zaplatíme je v USA. O ty peníze prostě přijdeme. Mohly by za to být třeba čtyři nové nemocnice.“

Nečiší z těch slov větší starost o společnost než ze slov lídrů v kampaních? Budou-li vše házet na Green Deal, voliče to časem přestane bavit.