Proč Američané méně vyvážejí než dovážejí? Tajemství leží v bohatství a moci

Samozřejmě, že vývoz zboží se dá „zmanipulovat“. Nějaká země může schválně podpořit svůj vývoz do jiné či jiných zemí s cílem potlačit tím konkurenci a sama si hospodářsky pomoct – byť jde o pomoc dočasnou, která se může jednou proměnit naopak v katastrofu. Většinou se to dělá tak, že vývozci dostávají subvence od státu nebo vláda podhodnotí místní měnu. Tím svoje zboží na zahraničních trzích zlevní.

Obojí je v tržní ekonomice i v současném systému mezinárodního obchodu dost nápadné. Brzy se na to přijde. Ne že by se to nedělo, například v Číně, kde si dlouhodobě stěžují různé země na tamní subvence a léta se také spekulovalo o tom, zda Peking schválně nepodhodnocuje svoji měnu. Jenže ukazuje se, že to má i pro Čínu nemalé ekonomické náklady. I z toho důvodu je takové jednání v současném světě spíše výjimkou.

USA – záruka jistoty, strážce řádu

Zároveň je v současnosti i vyrovnaný obchod se zbožím, tedy to, že nějaká země stále vyváží zboží ve stejné hodnotě, v jaké ho dováží, výjimečnou kuriozitou. Vždyť poptávka po určitém zboží je obvykle v jeden čas vyšší a jindy zase nižší, což způsobuje výkyvy obchodu.

Pak jsou tu služby, které jsou v moderní ekonomice velmi důležité. Ty mohou vyrovnat celkovou obchodní bilanci. Jde třeba o cloudová úložiště, poradenství při investování, pronájem softwaru, know-how pro těžbu ropy či používání Facebooku a dalších podobných produktů. To všechno se z USA vyváží.

A pak je tu samozřejmě kapitál. Nedostatek „recipročního“ zboží se dá nahradit penězi – ostatně běžně se přece obchoduje za peníze, už dávno nemáme výměnný obchod – a tyhle peníze mohou být použity v zemi, kde je méně zboží na vývoz, jako investice.

I tak jsou ale Spojené státy svým obchodním deficitem v oblasti zboží do určité míry výjimkou. Pokud jde jak o jeho velikost, tak hlavně o jeho setrvalost. Čím je to dáno, když ne nefér praktikami ostatních? Velmi zjednodušeně řečeno, tím, že jsou Spojené státy silné, bohaté a Američané si žijí dobře.

Kdyby se tam žilo například jako v Afghánistánu navíc s nerozvinutým finančním systémem a kdyby byla po americkém dolaru stejná poptávka jako třeba po konžském franku či severokorejském wonu, Američané by neměli takové problémy s obchodním přebytkem. V americké ekonomice je totiž vysoká domácí poptávka – vytváří dvě třetiny tamního HDP, kterou nedokáže místní výroba uspokojit. To přispívá k obchodnímu deficitu.

Dalším, podstatnějším problémem je vysoká míra investic v americké ekonomice a nízká míra tamních úspor. Ostatně je známá věc, že Američané žijí z velké části na dluh a to, že investoři rádi nakupují akcie amerických firem. Zahraniční investice vyrovnávají nedostatek domácích úspor, protože úspory jednoho jsou investice druhého, a to, co je investováno, jsou vlastně zjednodušeně řečeno platby za Američany koupené zboží.

Investoři ovšem rádi nakupují a zejména v minulosti nakupovali i americké státní dluhopisy a také si rádi nechávají americké dolary. Americký dolar je totiž světovou rezervní měnou, protože Amerika byla zárukou jistoty a strážcem světového řádu.

Dolaru věří každý a každý si jím nechá rád zaplatit. To ale zlevňuje Američanům půjčování, umožňuje jim to žít na dluh a přispívá k síle dolaru a tím i k obchodnímu deficitu se zbožím. Pak je tu ještě onen vývoz služeb, který mají na svědomí hlavně americké poradenské a technologické firmy, společnosti, do kterých právě lidé ze zahraničí tak rádi investují své dolary.

Více spořit, méně se zadlužovat

Co by tedy měl udělat Trump, pokud chce vyrovnat obchodní bilanci? Předpokládejme přitom, že se do bilance budou počítat i služby a že Trump nechce zničit americké technologické firmy. V tom případě by měl hlavně zajistit, aby Američané více spořili a také to, aby se americká vláda méně zadlužovala. Případně, aby se ve Spojených státech méně investovalo. Omezení investic by ale nepřineslo americké ekonomice nic dobrého.

Trump může také zničit postavení dolaru jako mezinárodní rezervní měny, třeba tím, že přestane splácet americké dluhy či omezí přijímání dolarů ze zahraničí v Americe nebo omezí směnitelnost dolaru. Výsledkem by bylo ovšem zvýšení nákladů na americký státní dluh a zmatky ve světovém obchodu, které by zpětně zasáhly i USA.

To asi není dobrá cesta. Problém je v tom, že je těžší naučit Američany šetřit či omezit spotřebu ze zahraničí a více pracovat než poškodit obraz Spojených států jako spolehlivé země a fungování dolaru jako mezinárodního rezervního platidla.