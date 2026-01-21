Planeta Trump v Davosu. Americký prezident chce Grónsko a nechce větrníky

Trump ho také bořil. Především zboural představu o tom, jak má vypadat projev prezidenta nejmocnější země světa. Zatímco podobné výstupy pronášel dříve hlavně doma, před publikem zvyklým jeho styl tolerovat a lidmi, kteří se vždy snažili z jeho chaotického toku myšlenek destilovat souvislé poselství, v Davosu předstoupil před světové politiky a velké podnikatele, kteří přímo asi těžko našli v jeho řeči ukazující nabubřelé ego nějaké jim určené přijatelné poselství.
Trump se prakticky nevěnoval mezinárodní politice ani globální ekonomice, ale především sám sobě. Chválil svou domácí politiku, své vidění světa a svou údajnou genialitu. To, že se přitom míjel s fakty, ho evidentně netrápilo, ať už šlo o britskou energetiku, migraci, větrné elektrárny nebo ekonomická data. Ostatně fakta Trumpa netrápila nikdy. Stejně jako mu nevadilo, že si zjevně pletl Grónsko s Islandem a opakovaně o něm mluvil jako o „kusu ledu“.
Navzdory ekonomům
Trump prohlásil, že Evropa směřuje špatným směrem, a ostře kritizoval větrné elektrárny. Jadernou energetiku prý osobně nemá rád, ale povolil ji, zatímco větrné elektrárny by nejraději zakázal a zakáže, protože jsou údajně neefektivní. Proč by se mělo zakazovat něco, co je podle něj samo o sobě ekonomicky nevýhodné, už nevysvětlil. Stejně jako nevysvětlil, jak se slučuje jeho proklamovaný obdiv k volnému trhu s jeho chlubením se, že omezuje odměny a zpětné odkupy akcií u soukromých zbrojních firem a tím je přivede k rychlejší výrobě zbraní.
Podle Trumpa Spojené státy ekonomicky kvetou, inflace je nulová, akciový trh se zdvojnásobí a nízké úrokové sazby, které marně požaduje od centrální banky, povedou k ekonomickému růstu, jenž sníží inflaci. I když to ekonomové vidí jinak a vždy to jinak fungovalo. Migrace je hlavní hrozbou a cla na dovoz ze zahraničí jsou skvělým nástrojem. Trump je prý zavádí uvážlivě, i když by mohl jednat mnohem tvrději. Zkrátka je velkodušný.
Spojené státy totiž podle něj desítky let dotovaly všechny státy na Zemi. Všechny země jsou Americe něco dlužny. Kanada prý žije jen díky USA, ale přesto není dostatečně vděčná. NATO podle Trumpa financovaly Spojené státy prakticky samy a dnes se jim spojenci odměňují nevděkem. Zda by USA v případě krize skutečně přišly Evropě na pomoc, nechal Trump otevřené. Alespoň tak to znělo, když si stěžoval, že Evropané by Americe na pomoc zřejmě nepřišli. To, že po 11. září Evropané vyjádřili se Spojenými státy solidaritu a pomohli jim, Trump prostě opomněl.
Kde jsou hodnoty jen slabostí
Nikdy jsme o nic NATO nežádali, tak nám teď dejte Grónsko, shrnul Trump svůj pohled. Podle něj by americká kontrola nad Grónskem posílila Alianci a byla by logickým krokem. Zvlášť když už tam Američané za druhé světové války byli a „udělali chybu“, že ho vrátili Dánsku. Trump sice vyloučil přímý vojenský útok, ale zároveň dodal, že „se uvidí“, kam až je ochoten zajít. Cla na Evropu prý přijdou. Zvlášť vysoká na Francii, která se mu staví na odpor.
Tohle není uklidnění situace ani posílení soudržnosti NATO. Aliance, v níž nejsilnější člen podmiňuje bezpečnost ostatních odevzdáním cizího území a otevřeně spojencům vyhrožuje, je aliancí jen formálně. Zvlášť když v jejím čele stojí prezident, pro něhož realita nehraje žádnou roli a politika je jen nástrojem osobního ega.
Trump nežije v realitě mezinárodních vztahů. Žije na planetě Trump. A problém Evropy není v tom, že by to nevěděla. Problém je, že se stále tváří, jako by s tím šlo normálně vyjednávat.
Evropa zkrátka dál může s Trumpem mluvit o hodnotách, nebo si konečně uvědomit, že na planetě Trump jsou hodnoty jen slabostí, která se nevyplácí.