Trump zahájil celní válku proti světu. Jde mu o jeho odkaz, ne o růst ekonomiky

Někteří politici v kampani něco jen slibují, a pak to neplní. Americký prezident Donald Trump ukazuje, že on je jiný. Své sliby splní, i kdyby to mělo zničit jeho voliče, kteří se domnívali, že ne všechno myslí vážně. Ukázal to svým ohlášením vysokých dovozních cel na zboží z Kanady, Mexika a v menší míře z Číny. Dál se chce zaměřit i na Evropu, což dopadne i na Českou republiku. A od cel neustoupí, ledaže by Kanada, Mexiko, Čína a země EU přesunuly své továrny do Ameriky.