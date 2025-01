Trump pro strach či legraci. My, Česko i EU, musíme novou situaci teprve trénovat

V tomto směru působilo poučně Trumpovo vystoupení v Davosu, ač mluvil pouze přes video. Bylo první, kde oslovil přímo Evropu, ač se na Světovém ekonomickém fóru scházejí globální celebrity. Ve čtvrtek to byli špičkoví manažeři.

Působí-li něco poučně, je to reportáž z Trumpova vystoupení na webu německého magazínu Der Spiegel. Teď si řeknete, že jeden web jednoho soukromého týdeníku není reprezentativní ani určující. Ale to neplatí plošně a úplně. Der Spiegel patří k vlajkovým lodím německého i evropského progresivismu. Do značné míry ztělesňoval politiku vlád Angely Merkelové i Olafa Scholze. Jak tedy vnímal Trumpovu řeč a diskusi vůči Evropě?

Sním o zemi, kde to půjde

Upřímně, bez velkého překvapení. Nemusíme tu snad podrobně opakovat, že Donald Trump působí – zvláště na Evropany – jako muž samolibý, velikášský, narcistní, egomaniak. Ale má smysl to stále opakovat? Není to trochu intelektuálně laciné?

Možná ano, možná ne, ale Der Spiegel to prostě dělá (a nemusíme snad ani dodávat, že americký prezident mu skýtá bohatou munici). Trumpa zesměšňuje, opakuje stále tytéž argumenty, hned na začátku zařadí obranný modus jako proti vetřelci, ba agresorovi.

Pro jistotu ještě jednou. Na tom všem samozřejmě dost je. A Trump dělá pramálo pro to, aby tyto stereotypy rozptýlil. Spíše naopak. Ale znamená to snad, že Evropa si má vystačit s jeho zesměšňováním, se strašením, s výhradně obranným modem vztahu pro celé čtyři další roky?

Hned v úvodu Der Spiegel píše, že Trump uznává – a ve federálních úřadech prosazuje – jen dvě pohlaví. Nastojte! Ta zaostalost a hrůza. Takovým tónem to překládá Der Spiegel. Kroutí hlavou i nad tím, že Trump odmítá bojovat proti změně klimatu. Že chce těžit fosilní paliva. Vždyť sázka na obnovitelné zdroje je pro německá média axiom, který se nemusí dokazovat. O „jakékoliv politice začleňování“ prý Trump hovoří jako o „naprostém nesmyslu“.

Jenže tady pozor, to už je dezinformace (tímto upozorňujeme plk. Foltýna). Trump není proti „jakékoliv politice začleňování“. Je proti tomu, aby se tato politika dělala kádrovácky pomocí oddělení DEI (diversity, equity, inclusion – rozmanitost, rovnost, inkluze) v úřadech, ba i soukromých firmách. Použil slova Martina Luthera Kinga (“sním o zemi, kde lidé nebudou posuzováni podle barvy pleti, ale podle charakteru“). Co je na tom zločinného?

Když potřebuje, obejde i kámoše

Někdy může mít nechuť k Trumpovi až tragikomický rozměr. Když reportér Spiegelu píše o jeho vyjadřování k ilegální migraci, formuluje to takhle: „Přistěhovalectví? Invaze.“

Jistě, kritiky není nikdy dost. A přistoupí-li Trump k plošným deportacím „ilegálů“, nebude to pěkný pohled. I proto, že mnozí z nich mají už v USA narozené – tedy „legální“ – děti, tudíž by hrozilo roztržení rodin. Ale tragikomicky působí až titulek vedlejšího materiálu na webu Der Spiegel: Proč byl útočník z Aschaffenburgu ještě v Německu?

Pro informaci. V západobavorském Aschaffenburgu neúspěšný žadatel o azyl z Afghánistánu – muž, který měl být deportován už předloni – napadl děti z mateřské školy. Nožem zabil jedno dítě (shodou okolností původem z Maroka) a muže, který dítě bránil. Co z toho plyne? Že deportace „ilegálů“, když je plánuje Trump, jsou špatné? Ale když je plánuje Německo, jsou dobré a mohou zachránit životy?

Naproti tomu týž web bagatelizuje Trumpovy šance k ukončení války na Ukrajině. I to, že teď Trump – přesněji jeho „muž pro Blízký východ“ Steve Witkoff – zásadně přispěl k dohodě o příměří v Gaze. Hamás ji slaví jako vítězství, značná část Izraelců ji kritizuje. Což doložilo, že když Trumpovi o něco skutečně jde (třeba o rychlé zastavení války), dokáže obejít i „kámoše Bibiho“, izraelského premiéra Netanjahua.

Tyto postřehy se v Evropě moc nerozebírají. Na rozdíl od toho, kolik pohlaví Trump uznává. Ale právě ty by nás zajímat měly.

Když pořád běží volební kampaň

I u nás vládne vůči Trumpovi a jeho politice nejasno. Někteří se ho vysloveně bojí, jiní se těší, že s „kámošem v Bílém domě“ půjde všechno líp. Andrej Babiš už v pátek ve sněmovně navrhl, že by se měla okamžitě sejít Evropská rada a zrušit Green Deal. No moment, řeknete si. Nebyl to právě premiér Babiš, který za Česko dvakrát – v prosinci 2019 a v červenci 2020 – na evropských summitech Green Deal schválil?

Dejme tomu, že se Evropská rada skutečně sejde. Že Green Deal v tom či onom předělá. To si přeje víc států. Ale čekat, že EU pod vlivem Donalda Trumpa a historického kyvadla Zelený úděl pro Evropu zruší jako celek, je bláhové. Trumpovi se právem vyčítá, že stále mluví, jako kdyby byla volební kampaň. Ale v tom není vůbec sám.