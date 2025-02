Jsme Západ, říká Fiala. Ale co když se sám Západ rozděluje vůči Trumpovi a Rusku?

Roli tu jistě hrají i osobní prožitky. Jsem o málo starší než Petr Fiala, máme stejné formativní zkušenosti a nemalou část života jsme strávili ve sféře vlivu Moskvy. Nikdo nás nepřesvědčí, že být ve sféře Moskvy či Washingtonu je prašť jako uhoď. Nikdo nás nepřesvědčí, že ruská invaze na Ukrajinu se nějak zásadně liší od invaze do Československa v srpnu 1968.

Nicméně dnešní svět prostě není tak černobílý, jako byl ten před půl stoletím. A zapřísahat se ukotvením na Západě působí stále víc jen jako gesto. Příklady tu jsou.

Fandíte Kodani, nebo Washingtonu

Představte si, že Trumpovo usilování o Grónsko bude pokračovat. Že z toho vznikne silný americko-dánský spor (Grónsko má autonomii, ale patří pod svrchovanost Dánska). A pak si zkuste odpovědět. Jaký smysl v tom sporu – a ten je jen ukázkou za jiné, jež se mohou objevit – má ukotvení té či oné země na Západě, nebo na Východě?

Budeme fandit Americe, naslouchat jejím argumentům, používat je i v evropské (unijní) debatě? Důvod pro by se našel. USA i my jsme přece Západ.

Nebo snad budeme fandit Dánsku, naslouchat jeho argumentům, používat je i v unijní debatě? I tady je důvod pro po ruce. Dánsko i my jsme přece Západ.

Na té ukázce vidíte, jak může být zaklínání se příslušností k Západu politikou symbolických gest. Zásadnější je politika dodržování pravidel a hodnot. Ta říká, že suverenita se narušovat ani ohrožovat nesmí. Tak to ostatně řekl i vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar v rozhovoru pro Orientaci LN, i když dodává své ale: „Samozřejmě stojíme na straně Dánska. Ale je důležité o tom s Amerikou jednat.“

To sprosté slovo garance

Spory o Trumpovy nároky na Grónsko či Kanadu jsou jen legrace. Každý přece ví, že USA nebudou s Dánskem či Kanadou válčit. Jde spíše o empatii, schopnost vnímat cizí argumenty. Jenže právě tady jsou argumenty i protiargumenty západní. Ale tak tomu vždy není.

Tomáš Pojar řekl v rozhovoru pro Orientaci i toto: „Spojené státy potřebují garance, že skrze Grónsko nebude do Arktidy pronikat ani Rusko, ani Čína. Ani těžbou nerostných surovin, ani vojensky. To je legitimní požadavek.“

S tím může souhlasit leckterý Zápaďan, dnes možná i jejich většina. Ale zkuste si představit, že by týž argument zazněl na Rusko.: „Rusko potřebuje garance, že skrze Ukrajinu nebude do jeho bezpečnostního zázemí pronikat NATO či ‚kolektivní Západ‘. Ani vojensky, ani těžbou strategických surovin. To je legitimní požadavek.“

Tady je háček. Řekne-li to někdo na adresu USA, nic moc se neděje. Ale kdyby řekl totéž na adresu Ruska, kdyby připomněl, že o stejné argumenty se opíralo ruské ultimátum Západu ze 17. prosince 2021 (které těsně předcházelo invazi na Ukrajinu), v lepším případě uslyší, že je „chápač Putina“, v horším případě, že je zombík či svině.

Jistěže tu jsou rozdíly, Rusko je země, která „neví, kde začíná a kde končí“. Země, která si činí nárok na svůj vliv všude, kam jednou vstoupili její vojáci, třeba v roce 1945 při porážce Hitlerovy třetí říše. Ale znamená to, i po invazi na Ukrajinu, že Moskvě nelze přiznat žádné legitimní bezpečnostní zájmy?

Toto je zásadní otázka pro jednání o konci války na Ukrajině. Přitom odpovědi se neliší jen podle barikády „ukotvení na Západě či na Východě“, ale i na samotném Západě.

Maďarsko, ale též Německo argumentům Moskvy legitimitu přiznávají, Poláci či Baltové jim legitimitu spíše upírají. A Trumpova Amerika tu působí coby jakýsi mocenský arbitr, který chce hlavně krveprolití ukončit. A to tak, aby se dříve či později neobnovilo.

Před 62 lety to šlo hladce

Situace je horší než před 62 lety, na vrcholu studené války po karibské krizi. Tehdy, za lídrů Kennedyho a Chruščova, se svět ocitl na prahu jaderného střetu, ale pak to šlo překvapivě rychle. Během pár měsíců zmizely ruské rakety z Kuby, americké z Turecka, zprovoznila se horká telefonní linka mezi Washingtonem a Moskvou.

Dnes jako by rétorika připomínala spíše léto 1945. Dobu po porážce Hitlera, kdy už samotný výraz legitimní požadavky Německa zněl absurdně. Nyní, jak jsme ukázali výše, narazíme na výraz legitimní požadavky USA vůči Grónsku. Ale legitimní požadavky Moskvy by vyvolaly odpor. Jenže má-li se účinně jednat o konci války, nelze to téma vynechat.

V těchto věcech je sám Západ rozdělený. Proto ani nemá velký smysl zaklínat se západním ukotvením.