Grónsko jako nový Krym? Donald Trump může být jako gorila v kině

Jak ho máme chápat? V kruzích progresivních západních politiků a novinářů začalo být módou smát se mu. Ale když jim chybí nejen znalost historie, ale i strategická perspektiva, nedivme se, že mají Donalda Trumpa za blázna. Ve vztahu k němu dělají dvě chyby: každou jeho větu vykládají doslova, a neberou ho vážně.

Čí vliv zvítězí nad ostrovem?

Nejde o to, zda se nad Grónskem objeví vlajka s hvězdami a pruhy. Důležité je, čí politický vliv nad ostrovem zvítězí. Stejně jako Rusko se snaží rozšířit svůj vliv v bývalých státech Sovětského svazu, zvláště na Ukrajině, Spojené státy podle podobné strategie chtějí prosadit svoje zájmy jinde. Proto vznikl vtip, že Grónsko je nový Krym, prý se brzy přejmenuje na Ice Cream. Ledový ostrov pro Ameriku znamená to, co pro ni v roce 1962 znamenala Kuba. Izrael se takto dívá na Golanské výšiny, Čína na Tchaj-wan. Na tom není nic překvapivého, velmoci se takto chovají od počátku dějin.

Na mapě západní polokoule, kterou Amerika považuje za svoje teritorium, vidíme dvojí roli Grónska – je to brána a zároveň odrazový můstek. Jeho strategický význam v EU dlouho neřešili. Byl mír a světová válka nehrozila. Jenže USA se tento ostrov s rozlohou 2,2 milionu km2 (asi polovina celé EU) snaží koupit či ovládnout už od roku 1867.

Když Amerika zavětřila světovou válku nebo tu studenou, reflexivně se vždy snažila o kontrolu nad Grónskem. Buď v dobrém, nebo ve zlém. V dubnu 1941 ho jednoduše obsadila, aby ostrov bránila před možnou invazí Německa. V době studené války měli Američané u města Thule vojenskou základnu. A když se Donald Trump dnes zajímá o Grónsko, měli bychom přemýšlet o tom, zda zase nevidí za rohem něco velkého a zlého.

Na co se má soustředit Brusel

K tomuto vojensko-strategickému záměru musíme přidat i obchodní význam ostrova ve chvíli, kdy kvůli změně klimatu bude Grónsko opět zelené. Nejde jen o zásoby vzácných kovů a minerálů, kvůli čemuž se ostrovu začíná říkat Afrika severu, ale až roztají ledy Arktidy, vznikne nová námořní trasa, přes kterou se dá rychle dostat z Atlantického oceánu do Tichého. A závody o kontrolu nad touto oblastí jako magnet přitahují světové mocnosti. Zkouší to i Čína. O grónský uran se zajímá firma China National Nuclear Corporation, ale Číňané nabízejí postavit přístavy či letiště, žádají o povolení vědeckých průzkumů.

Donald Trump a jeho lidé to vidí a snaží se naznačit svým kolegům v EU, kteří stále žijí sen papeže pokrokářů Francise Fukuyamy o liberální demokracii, že Grónsko a Arktida jsou životně důležité nejen pro USA, ale i pro celý Západ. Trump se nehodlá smířit s představou, že nezávislost Grónska jednou bude financována v jüanech. Proto ostrovu, který není v EU, nabízí, že místo nepříliš silného dánského státu pošle bodyguarda, chcete-li gorilu, s mnohem většími svaly jako garanci, aby Grónsko zůstalo součástí Západu.

To je podstatné, na to by se měli v Bruselu soustředit, dohodnout se s novým prezidentem USA, ne vymýšlet, jak mu házet klacky pod nohy. Jinak nastoupí politika síly ve smyslu vtipu: Víte, kam si v kině sedne dvousetkilová gorila? Tam, kam chce.