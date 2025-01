Anexe. Slovo roku 2025 to asi nebude, ale uslyšíme ho často

V biblické krajině, okupované Izraelem v šestidenní válce v roce 1967, se už usídlilo víc než půl milionů Izraelců, vybudovali tu vzkvétající osady (pod občasnou palbou raket) a doufají, že území bude připojeno (anektováno) Státem Izrael. Palestinci zase doufají, že se to nikdy nestane, a netroufl se to zaručit ani Donald Trump ve svém prvním volebním období.

Letos však osadníci doufají víc a mají k tomu důvod. Trump ještě dřív, než začal prezidentovat, ohlásil, že nadále trvá jeho zájem koupit od Dánska Grónsko, dále by vůbec nebyl proti, kdyby Kanaďané poprosili, zda se nemohou stát 51. státem USA, a od Panamy by si zase vzal do správy průplav a území kolem něj, tak jak to bylo až do roku 1973.

Taky odmítl ujistit, že by se při zmiňovaných anexích – protože o nic jiného nejde – vyhnul nátlaku, možná ekonomickému, ale třeba i vojenskému. Pokud to tedy bude v americkém národním zájmu.

Dnes už i školák ví, že když v Amazonii mávne motýl křídly, může to na druhém konci planety ve finále vyvolat bouři, tak je svět spletitý a propojený. A protože Trump není žádný motýl, váží skoro metrák, někdy i přes, může ta bouře mít pořádné rozměry. Nejen na Západním břehu, kde si lze jen těžko představit, že ve vzduchu visící anexe nepovede k další vlně násilných reakcí Palestinců a militantních islámistů.

Důsledky „anektivního“ chování amerického prezidenta očekávejme zejména ve vývoji války na Ukrajině. Rusové fakticky anektují východní oblasti Ukrajiny a Krym a lze očekávat, že americký prezident, který právě projevil chuť pustit se do vlastních anexí, nalezne porozumění i pro choutky Vladimira Putina.

Zvlášť, když to světu bude prodávat jako realistickou cestu k ukončení – fakticky ovšem pouhému zamražení – ukrajinské války. A zkušený znalec světové politické tektoniky Fareed Zakaria zase připomíná, že nejspíš se raduje i soudruh Si v Pekingu, který se už dlouho těší, jak anektuje Tchaj-wan.

Bylo by fajn, kdyby tyhle trumpovské řeči o anexích zůstaly jen součástí jeho chvástavé image a všechno skončilo jen jako „whisková válka“ o grónský Hansův ostrov, pustou skálu v moři ledu o rozloze 1,3 km2, který hodlala anektovat mezi roky 1973–2022 Kanada.

Na skále se střídavě vyloďovala komanda z Kanady a Dánska. Komando vždy vztyčilo vlajku a zanechalo na skále láhev národního nápoje, Kanaďané whiskey, Dánové akvavit. Konflikt skončil 14. června 2022, když Kanada přestala o anexi usilovat a ministři zahraničí znepřátelených zemí to stvrdili v kanceláři Kanadské královské zeměpisné společnosti výměnou flašek s whiskey a akvavitem.

Bojím se však, že tentokrát to dopadne jinak.