Evropě chybí silní státníci. Trump ji přejede

Evropa si hlavně musí přát, aby ji Trump nechtěl moc popichovat. Naštěstí to zatím vypadá, že k ní bude milosrdnější. Budoucí americký prezident si vyhlédl jiné padouchy – hlavně Čínu, kterou chce ponížit.

Pokud však milosrdný nebude, Evropa má problém. V čele jejích klíčových mocností stojí slabí či oslabení politici, jimž chybí silné vize. Často jen papouškují mainstreamová hesla o Zeleném údělu a potřebě, aby Evropa byla konkurenceschopná, a přitom dělají mnohé, aby tomu zabránili.

Hlavnímu ekonomickému motoru, Německu, dochází benzín, tedy spíš v dnešní době elektřina, protože Unie jeho automobilový průmysl úspěšně dusí mnoha regulacemi a sází na elektromobilitu, v níž místní výrobci nedokáží konkurovat Číně a USA.

V Berlíně vládne sociálnědemokratický premiér Olaf Scholz, kterého čekají do března příštího roku předčasné volby, ve kterých zcela jistě prohraje. Takže od něj se nic velkého čekat nedá. Německo bude pohlceno volební kampaní a je otázka, co se stane po pravděpodobném vítězství CDU/CSU. Jakou sestaví vládu.

Francie také není ve skvělé formě. Prezident Emmanuel Macron loni vyvolal riskantní předčasné volby, které ho dostaly mezi mlýnské kameny radikální levice v čele s Jeanem Luc Melenchonem a národovecké pravice Marine Le Penové, které mu zabrání v posledních letech prezidentství prosazovat jeho vize. On aspoň na rozdíl Scholze nějaké má. Chtěl by posílit pozici Unie ve světě, aby prosazovala sebevědomější politiku a stala se rovnocennějším partnerem USA. Jenže zrovna teď se mu rozpadá vláda.

Nevěrohodná šéfka Komise

Takže zůstává jen bruselské ústředí EU, mezi evropskými voliči nepříliš oblíbené. Jenže může něco dokázat komise v čele s Ursulou von der Leyenovou, která posledních pět let kráčela „kupředu, levá“ s vlajkou Green Dealu nad hlavou?

Nyní by měla upravit svou politiku a vše podřídit tomu, aby Evropa byla proti Rusku bezpečnější a hlavně se stala konkurenceschopnější ve světě, přičemž by měla trochu sundat nohu ze zeleného plynu. Jenže bude to věrohodné od ženy, která v minulosti přivedla jako ministryně obrany německou armádu „zu grund“?

Je tak vysoce pravděpodobné, že EU i jednotlivé státy budou muset vést vůči USA defenzivní politiku. Když Trump zavelí, že Ukrajina musí uzavřít mír, i kdyby ji to mělo něco stát, Evropa se nejspíš nepostaví otevřeně proti. Možná některé státy, ale bude to stačit? Bylo to vidět i na nedávném schválení použití střel s delší dráhou letu na ruském území: první musel kývnout Washington, až pak se přidali další.

A když se Trump pokusí zavést cla na evropský dovoz, reciproční cla budou určitě mírnější, protože speciálně Německo se nebude chtít dostat do obchodní války v době, kdy jeho průmysl zmírá.

Mimochodem i v neunijní Británii vládne nemastný neslaný Keir Starmer, který naštval Brity tím, že chce zvýšit daně. Žádný vizionář – a ještě bez podpory. Trump tak nejspíš dostane volné pole k tomu, aby se pokusil svět přizpůsobit obrazu svému. A Evropa bude trpně přihlížet, přikyvovat, možná za zády nesouhlasně kroutit hlavou a hlavně doufat, že jí Trump moc neublíží.