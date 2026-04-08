„Je to s*ačka“. Jak Trumpovi poradci zrazovali prezidenta od útoku na Írán

V sérii meetingů po návštěvě izraelského premiéra Benjamina Netanjahua se scházeli Trumpovi nejbližší poradci včetně ministra obrany Petea Hegsetha, ministra zahraničí Marca Rubia či šéfa generálního štábu Dana Caina, a vyjasňovali si svá stanoviska k případné operaci. Viceprezident J.D. Vance původně nebyl přizván - co víc, Netanjahuův úvodní briefing byl načasován tak, aby byl viceprezident zrovna mimo Ameriku.
Nejzajímavější je, že Trumpovi lidé nebyli o úspěchu operace ani zdaleka přesvědčeni - a to včetně těch, kteří ji bezprostředně po jejím spuštění velmi silně obhajovali na veřejnosti. Ministr zahraničí Rubio se měl o izraelských zpravodajských informacích, které předpokládaly pád íránského režimu, vyjádřit jako o „s*ačce“.
Šéf CIA John Ratcliffe byl dle NYT o něco diplomatičtější a řekl jen, že izraelské předpoklady, podle kterých bombardovaný íránský národ povstane a jme se svrhávat režim ajatolláhů, působí „komicky“.
Své pochyby měl i šéf generálního štábu Dan Caine, který s vojenskou opatrností upozorňoval zejména na omezené zásoby americké chytré munice, kterou Washington primárně potřebuje pro odstrašení Číny. Nejostřeji proti válce byl J.D. Vance (připojil se v průběhu dalších porad), který svou politickou kariéru postavil na odporu k „nekonečným válkám“.
U Trumpa nakonec zvítězily jeho vlastní instinkty, důvěra v izraelské schopnosti, které se projevily například během 12denní války v loňském roce, a v neposlední řadě podpora ministra obrany Petea Hegsetha, jenž zaujal stanovisko „lepší zaútočit dříve nežli později“. Americký prezident se přitom soustředil na první dva body izraelského plánu, tedy zavraždění ajatolláha Alího Chameneího a destrukci íránského balistického programu. Problematičtější body tři a čtyři, tedy povstání íránského lidu a změnu režimu, ponechával důsledně svému budoucímu já.
Kdo měl Trumpa zastavit?
Nabízí se tři hodnocení. Zaprvé k hodnotě samotné reportáže: Swan a Habermanová jsou známí Trumpobijci, kteří již během jeho prvního mandátu nešetřili na prezidentovu adresu nevybíravou, občas hysterickou kritikou. Zde ale jejich text působí věcně a velmi důvěryhodně. Takhle nějak to asi mohlo být, napadá čtenáře na konci každého odstavce.
Zadruhé je tu věcná stránka. Z ní jako potenciální viník dle NYT vystupuje generál Caine, jenž měl o úspěchu operace zásadní pochyby, nedokázal je však Trumpovi sdělit dostatečně přesvědčivě. Zde je ale třeba přednímu deníku oponovat. Kdo někdy slyšel mluvit generály, nemůže od nich čekat jasné politické stanovisko. Jejich prací je hodnotit rizika a dělat strategická rozhodnutí jim nepřísluší. Jinak by nešli do armády, nýbrž do politiky.
Nejeden student české historie si při Cainových vyhýbavých odpovědích Trumpovi vzpomene na odpovědi náčelníka generálního štábu Krejčího prezidentu Benešovi v předvečer Mnichova v roce 1938. Vojáci prostě nejsou v těchto momentech lidé, od kterých uslyšíte rázné a jasné slovo, a žádný politik by se na to neměl spoléhat.
Zatřetí: pozoruhodná je spíš role ministra zahraničí Rubia. Ten měl ze všech aktérů na celou věc nejjasnější a zároveň nejnuancovanější názor: pokud chceme zabránit Íránu získat jadernou zbraň, jdeme do toho. Pokud chceme měnit režim, je to špatný nápad. Vzhledem k tomu, jak velký vliv Rubio u Trumpa požívá, měl to být spíš on, kdo měl prezidentovi jasně říct, ať do toho nechodí. O izraelských teoriích ostatně soudil, že je to „s*ačka“.