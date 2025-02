Trump dělá jen to, co slíbil, shodli se experti. Rusko je pouze jeden dílek v jeho hře proti jinému nepříteli

„Americký prezident dělá to, co se od něj dalo očekávat, akorát že to začal prosazovat skutečně velmi razantně a na to Evropané nejsou zvyklí,“ uvedl v podcastu generál Šedivý. Podle něj je dokonce dobře, že Trump začal jednat rozhodněji než předchozí administrativa demokrata Joea Bidena. Jinak by se ničeho nedosáhlo, a Evropa by skutečnou nutnost překotně zbrojit nepocítila. „Trump má jenom relativně omezené jedno funkční období, takže moc času na nějaké vyjednávání nemá,“ uzavřel Šedivý.

Rusko coby měkký podbřišek Číny

Ani Trumpovo přesměrování strategického důrazu z Evropy do Asie není úplně novým rysem americké zahraniční politiky. Prosazuje ho pouze důsledněji než jeho předchůdci. Jedna interpretace říká, že i v případě Ruska mají Spojené státy primárně na paměti účinek na jeho spojenectví s Čínou. Jinými slovy pokud se Washington dokáže domluvit s Moskvou, oslabí to ve svém důsledku Čínu, o což tu primárně jde.

Právě Peking je totiž v USA považován za strategického soupeře číslo jedna a naopak Rusko za nejslabší článek soudobých autokratických režimů. „Máme tady kissingerovský moment podobný roku 1971 (Henry Kissinger byl tehdy poradcem pro národní bezpečnost USA a prosazoval sblížení s Čínou – pozn. red.). Tenkrát byl hlavní hrozbou Sovětský svaz a Čína byla jeho měkkým podbřiškem. Dneska je to naopak, tím měkkým podbřiškem té aliance je Rusko, a odpoutat ho z té osy může být zamýšlenou strategií,“ uvedl k postupu Trumpovy administrativy vládní zmocněnec Kopečný.

Nyní hodně záleží na tom, co přesně Trump s Rusy vyjedná. Spojené státy mohou v případě potřeby na Moskvu zatlačit mnoha prostředky, což může být součástí strategie. Je ale otázkou, zda je Trump ochoten je použít.

Ve prospěch ruského prezidenta Vladimira Putina mluví naopak to, že již předem na Trumpovi dosáhl značných ústupků a především návratu Ruska ke statutu velmoci, se kterou Washington rovná jako rovný s rovným. „Spojené státy teď o Rusku mluví otevřeně jako o potenciálním partnerovi. Je celá řada oblastí, kde chtějí spolupracovat a obě dvě strany si ta jednání velmi pochvalují, z čehož je vidět, že nalezly společnou řeč. Rusko tedy v tomto ohledu již dostalo tu klíčovou věc, kterou chtělo. Je zpátky z izolace, kde bylo částečně po roce 2014, ale především po roce 2022,“ soudí bezpečnostní expert Smetana.

Taktické chyby Ukrajinců

Putin je přitom v komfortnější pozici i vzhledem k situaci na bojišti. Ukrajinská strana udělala řadu taktických chyb – především ve způsobu mobilizace a doplňování nových jednotek. Kyjevu se v průběhu zimy nevyhnula řada dezercí a dokonce praktického rozpadnutí dvou obrněných brigád.

„První důvod tohoto kolapsu je strašně krátký výcvik. Všichni, kdo jsme absolvovali vojenskou základní službu, tak víme, že ani po dvou letech člověk stále není dobrým vojákem. Druhým důvodem je, že se vytvořily útvary, které byly sestaveny pouze z nováčků bez jakýkoliv zkušeností, takže tam chyběl silný psychologický element zkušených vojáků, kteří jsou schopni uklidnit své kolegy,“ připomněl generál Šedivý.

Ve formaci dalších jednotek pak Ukrajincům brání mimo jiné i celkový nedostatek rekrutů. Ten je způsoben jednak tím, že branná povinnost se vztahuje až na mladé muže starší 25 let, jednak tím, že celá řada pracovníků ve státním aparátu a průmyslu je z povinnosti mobilizace vyňata. „Dneska je na Ukrajině strašně moc odvětví, které jsou považovány za kritickou infrastrukturu a na ty se nemůže sáhnout. Je to velmi nejasné, která firma v tom sektoru, odkud se nemají mobilizovat pracovníci, je, a která není,“ připomíná Kopečný.