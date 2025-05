Donald z Arábie. Prezident Trump se chopil šance vytěsnit Rusko z Blízkého východu

Byl za tím „čich“ starého byznysmana na bilionové obchody, investice? To jistě ano. Ale bylo za tím i něco víc. Že si Trump při setkání notuje s princem Muhammadem bin Salmánem, de facto vládcem Saúdské Arábie, nikoho nepřekvapí. Ale že si bude notovat s novým syrským lídrem, jímž je islamista – a bývalý džihádista – Ahmad Šara, to už je překvapení.

Na pohled se to jeví až bizarně. Skoro zábavně působí, jak se s tím srovnává pokrokový tisk Západu, jenž vlastně neví, komu má fandit. Dlouhá léta dělal ďábla z diktátora Asada a fandil rebelům, tedy islamistům. Když se loni islamisté chopili moci, velké krveprolití nenastalo, ale třeba alávité (komunita, z níž vzešli Asadové), křesťané a menšiny vůbec to „dostávají sežrat“. Teď vyšel vůdci islamistů vstříc Trump, pro pokroková média též ďábel. V Rijádu ohlásil konec protisyrských sankcí a druhý den se s Šarou – u prince bin Salmána – osobně setkal.

Zní to divně, když se prezident USA setká s bývalým džihádistou, členem al-Káidy a fronta an-Nusrá. Ale z amerického hlediska to dává smysl.

Obama dal šanci Putinovi

Abychom ten smysl pochopili, přesuňme se deset let nazpět. Obamova Amerika byla velkým odpůrcem Asadovy Sýrie, hrozila jí červenými liniemi, ale odmítla se v tom směru vojensky angažovat (v Sýrii nanejvýš proti bojůvkám a pozicím Islámského státu). Válečné pole v Sýrii tak od září 2015 ovládalo hlavně Rusko mající jasný válečný cíl – uchovat celistvost Sýrie a Asada u moci.

Analytička Caroline Glicková to tehdy shrnula: Amerika ztratila nad oblastí kontrolu. Obama nechal Sýrii spálit. Nechal Írán a Hizballáh, aby ji změnily ve svou kolonii. Nechal Putina, aby změnil Středozemní moře v ruský rybník. Izrael coby další hráč v regionu s tím problém neměl. „Putin není instantně nepřátelský k Izraeli, jako byli sovětští vojáci,“ psala Glicková. „Je oportunista. Jako takovému mu Obama poskytl šanci (oportunitu), když prosadil dohodu s Íránem, a Putin se té příležitosti chopil.“

Takto – jako vyplnění vakua po vycouvání USA – se klíčovými hráči v Sýrii staly Rusko, Írán a Turecko. Když o Sýrii a ukončení tamní občanské války jednali prezidenti Ruska, Íránu a Turecka v Soči nebo potom v Ankaře, v LN jsme k tomu napsali: „Je to poprvé po sto letech, poprvé od doby Aloise Musila a Lawrence z Arábie, kdy se vážně jedná o budoucnosti Blízkého východu, aniž by měl hlavní slovo Západ.“

Nabídka, kterou nelze odmítnout?

A teď se vraťme k dnešku. V době, kdy Rusko se vojensky vyčerpává na Ukrajině a Asadův sekulární režim smetli islamisté, kdy se v Sýrii obnovilo mocenské vakuum a angažuje se tam jen Turecko (Írán se vyčerpává podporou Hizballáhu, Hamásu či Húthiů), Trumpovi zřejmě zavelel instinkt či poradce, aby to vakuum Amerika zas vyplnila. Aspoň trochu. Proto se ocitl v pozici Lawrence z Arábie, jak se říkalo slavnému britskému špionovi, když u saúdského prince jednal se syrským lídrem.

Donald Trump je povahou zvláštní člověk, mnoha lidem nepříjemný až odpudivý. Možná ale právě on, v rámci developerského byznysu vycvičený ke komunikaci s obskurními lidmi, ba i mafiány, nemá problém jednat s bývalým teroristou. S chlapíkem, jenž byl v Iráku lapen a léta držen ve vězení Abú Ghrajb. Říci o něm, že je „mladý, atraktivní chlap, drsňák“ a prozradit tím jistou fascinaci jeho osobností. A zároveň mu nabídnout svůj politický plán.

Ano, USA se na Blízkém východě už léta přímo neangažují. Pauzu přerušil až v roce 2020 – ke konci svého prvního období – prezident Trump. Vyrukoval s myšlenkou abrahámovských dohod: urovnání vztahů mezi Izraelem a Emiráty, Bahrajnem, Marokem a Súdánem. Teď to chce rozšířit o Sýrii. Má šanci?

I spojenec může narazit

To nikdo neví, ale lze říci asi tolik. Trump nemá rád války, chaotické poměry, neklid, prostě vše, co narušuje byznys. Proto chtěl ukončit válku na Ukrajině. Když se mu tam nevede, tak to zkouší jinde, a jak je zvyklý, bez ohledu na názory spojenců i nepřátel. Jakékoliv zklidnění je pro něj plusem, ač se na to leckdo dívá jinak.

Nyní ohlásil Írán, že je připraven podepsat novou jadernou dohodu, řekněme trumpovskou. Byť je izraelský premiér Netanjahu považován za nejbližšího Trumpova spojence, byť je proti dohodám s Íránem, nic s tím nenadělá. Prostě rozhodne-li se „Donald z Arábie“, že prioritou je klid, udělá vše proto, aby byl klid. Například skrze dohodu s Íránem. A dojde-li k závěru, že prioritou je klid v Gaze, mohl by být Netanjahu se svou snahou rozdrtit Hamás nálepkován ne jako spojenec, ale jako potížista. To jsou paradoxy, že.