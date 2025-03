Trump chce mír za každou cenu, Ukrajinu klidně obětuje. Koho se rozhodne hodit přes palubu dál?

Přesněji řečeno jejich formální dodržení v krátkém časovém horizontu, i kdyby to mělo znamenat jejich dlouhodobé porušení a poškození Spojených států. Trumpovi v jeho okolí v tomto přístupu nikdo neodporuje. Naopak, vypadá to tak, že ho jeho okolí žene ještě dál.

Trump se rozhodl zastavit vojenskou pomoc Kyjevu (formálně ji jen ale dočasně pozastavil, protože ji zřejmě, aniž by porušil americké zákony, zrušit nemůže) proto, aby tlačil na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k přijetí jakýchkoliv podmínek míru s Ruskem. To má Trumpovi umožnit rychle docílit míru mezi Ruskem a Ukrajinou.

Trump nebere v úvahu žádné ukrajinské námitky a chce jednat hlavně s Ruskem a vyhovět mu. Na ruského prezidenta Vladimira Putina totiž nemá na rozdíl od Zelenského téměř žádné páky. Respektive mohl by je mít – může zesílit protiruské sankce, dotlačit další země k jejich dodržování a zesílit vojenskou pomoc Kyjevu – ale nechce je použít, protože by to bylo nákladné a zdlouhavé.

Mír za jakoukoliv cenu

Chce mít mír rychle a za jakoukoliv cenu. Co na tom, že tento mír bude ostudný. Nejen proto, že Spojené státy budou na straně nedemokratické země proti demokratické zemi (mimochodem, tady jde ostatně spíše o střet různých pojetí národa či střet impéria s jeho bývalou kolonií, demokracie je tu zatím spíš druhořadá.), či proto, že USA budou jasně na straně útočníka proti obránci. Budou také zároveň proti svým dlouhodobým spojencům, tedy Evropě, Kanadě, Austrálii a to bude proti americkým zájmům.

Navíc to nebude mír trvalý. Donald Trump totiž naznačuje, že Ukrajina pokud přijme podmínky míru, nedostane vůbec žádné záruky vůči dalšímu útoku Ruska. Přitom Rusko, pokud vše skončí příměřím na současné linii, nepřestane požadovat získání části ukrajinského území, které sice ještě nedobylo, ale už si ho jako své zapsalo do ústavy. A kvůli tomu bude válčit.

Trumpovi to nevadí. Americe se představí jako mírotvorce a jestli tenhle mír vydrží příští rok či deset let, to je mu jedno. Mezitím se pokusí přesvědčit veřejnost, že za válku mohla vlastně vždycky Ukrajina a pokud bude znovu napadena, dobře jí tak. Ostatně, to říká i Vladimir Putin, který kromě toho třeba také loni vysvětlil americkému moderátorovi Tuckeru Carlsonovi, že Hitlerovi nezbývalo nic jiného než napadnout Polsko, protože chtěl realizovat své cíle a Poláci mu odmítli dát Gdaňsk.

Putin se také snaží „opravit“ realitu, aby vypadala tak, jak mu vyhovuje, tedy to, co chce udělat Trump. Americký prezident si ovšem neuvědomuje, že soustavně lhát je v demokracii mnohem obtížnější než v autoritářském Rusku a že na to může časem doplatit.

Jak zamlžit realitu

Jeho poradci ho před tím varovat nebudou. Zatímco za Trumpova prvního prezidentského mandátu ho lidé kolem něj spíše brzdili a vysvětlovali mu dopady jeho činů, nyní ho povzbuzují a předkládají mu obraz světa, který by mu podle nich mohl vyhovovat. Jsou to například Elon Musk, Trumpův poradce, ale třeba i ministr zahraničí Marco Rubio, považovaný za umírněného, viceprezident J. D. Vance nebo Howard Lutnick, Trumpův ministr obchodu.

Ti podporují Trumpův tlak na Ukrajinu či třeba zavádění cel, požadavek, aby politici a jejich rádci o všem rozhodovali bez odborníků (každý si dokáže určitě představit, jak pak bude vypadat nákup třeba tanků), a když to vypadá, že americká ekonomika nemíří do „zlatého věku“, chtějí změnit výpočet HDP a tím zamlžit statistiku a tedy i realitu. Jsou také proti Evropské unii a Evropě či mezinárodním organizacím, jako je OSN. A touto cestou půjde příští Trumpův útok.