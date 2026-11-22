Naopak: ve chvíli, kdy ztrácí půdu pod nohama, začne kolem sebe kopat ještě intenzivněji. A to může být pro Evropu, Ukrajinu i celý systém mezinárodních vztahů podstatně nebezpečnější než samotný výsledek amerických voleb.
Listopadové hlasování skončilo citelnou porážkou republikánů a demokraté výrazně posílili v Kongresu. Trumpovi tak začíná období, v němž bude muset častěji hledat kompromisy, což on nepovažuje za nejpřirozenější součást svého nadání. Americká politika tak může následující dva roky připomínat domácnost, v níž se všichni členové rodiny rozhodli přestat spolu mluvit, ale zároveň mají každý vlastní klíče od ledničky a nikdo se nechce odstěhovat.
Jenže právě zde se skrývá největší nebezpečí pro Evropu. Zatímco v domácí politice bude Trump stále častěji narážet na odpor Kongresu, v zahraniční a bezpečnostní politice mu zůstává podstatně širší prostor k samostatnému rozhodování. Prezident USA má rozsáhlé pravomoci v oblasti diplomacie, velení ozbrojeným silám i formulování strategických priorit.
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Ani zde však nemůže postupovat zcela bez omezení, rozdíl je však v rychlosti rozhodování. Zatímco prosazení zásadní domácí reformy může vyžadovat měsíce jednání, zahraničněpolitickou krizi lze vyvolat jediným výrokem, rozhodnutím o vojenském přesunu nebo oznámením nových ekonomických opatření.
Mír není jenom obchod
Zvlášť nepříjemné důsledky by to mohlo mít pro Ukrajinu. Trumpův vztah k ruské agresi dlouhodobě charakterizuje směsice velkých prohlášení, osobních ambicí a přesvědčení, že i nejsložitější mezinárodní konflikty lze vyřešit osobním jednáním několika mocných mužů. Jako by válka představovala nepovedený obchod s nemovitostmi, kdy stačí přivést obě strany ke stolu, vysvětlit jim podmínky a pak slavně oznámit historickou dohodu.
Jenže Vladimir Putin není obchodní partner, který se spokojí s výhodnější cenou za pronájem kanceláří, a Ukrajina není pozemkem, jehož části lze bez souhlasu vlastníka jednoduše přenechat někomu jinému. V politice totiž někdy existuje značný rozdíl mezi dosažením míru a pouhým oznámením, že míru bylo dosaženo.
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Podobně problematická zůstává budoucnost transatlantických vztahů. Evropa by se neměla nechat ukolébat představou, že demokratické úspěchy v Kongresu automaticky napraví škody, které Trumpova politika způsobila vzájemné důvěře. NATO sice nadále představuje základní pilíř evropské bezpečnosti, ale jeho skutečná hodnota nestojí jen na smlouvách a počtech vojáků.
Závisí i na přesvědčení potenciálního protivníka, že spojenci budou v ohrožení skutečně jednat společně. A tuto důvěryhodnost dokáže Trump oslabovat i bez formálního vystoupení USA z NATO. Stačí opakovaně zpochybňovat spojenecké závazky, podmiňovat bezpečnostní spolupráci okamžitými ekonomickými výhodami nebo vytvářet dojem, že americká pomoc závisí na momentálním osobním vztahu prezidenta k představitelům jednotlivých zemí.
Ač americká legislativa výrazně omezuje možnost jednostranného odchodu z NATO, žádný zákon nedokáže prezidenta přinutit, aby o svých spojencích mluvil s respektem a poskytoval jim potřebnou politickou jistotu. Rusko, Čína i další mocnosti přitom pozorně sledují nejen americké vojenské schopnosti, ale i politické rozpory.
Nelze přitom přehlížet, že Trump navzdory volební porážce zůstává až do konce mandátu hlavou nejmocnějšího státu světa. A právě vědomí, že mu zbývají poslední dva roky, může posílit jeho snahu zanechat po sobě výraznou stopu. Američtí prezidenti se v závěru druhého funkčního období často více soustředí na zahraniční politiku a vlastní odkaz. Navíc zahraniční politika USA se mění dlouhodobě a tlak na evropské spojence, aby převzali větší odpovědnost za vlastní bezpečnost, není jen Trumpovým osobním rozmarem.
Asi největším paradoxem je, že Trumpova volební porážka může zvýšit riziko toho chování, které k ní přispělo. Prezident, jenž ztrácí možnost snadno prosazovat svou vůli doma, může být v pokušení kompenzovat tuto slabost výraznějšími gesty v zahraničí.
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Evropa by proto měla přestat vyhlížet čas, kdy se prezident USA konečně začne chovat podle jejích představ, a místo toho důsledně posilovat své obranné schopnosti, průmyslovou základnu a politickou soudržnost. USA zůstávají nepostradatelným spojencem, ale spoléhat se na jejich automatickou podporu bez ohledu na vývoj americké domácí politiky je stále riskantnější. Historie opakovaně ukazuje, že zraněná ješitnost mocných mužů dokáže být nebezpečnější než jejich sebevědomí v dobách úspěchu.
Možná bychom si tedy měli přestat klást otázku, zda se Trump po volební porážce konečně uklidní. Mnohem důležitější je, zda jsme připraveni na možnost, že se neuklidní vůbec. Protože když kapitán ztrácí kontrolu nad lodí, ještě to neznamená, že přestane vydávat rozkazy. Někdy jen začne hlasitěji křičet, prudčeji otáčet kormidlem a všechny přesvědčovat, že právě objevil dosud neznámou námořní trasu. A pro Evropu bude zásadní, aby v takové chvíli měla nejen vlastní kompas, ale také dostatečně pevnou loď.