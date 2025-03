Nad některými nápady Trumpa zůstává člověku rozum stát. Zrušení federálního ministerstva školství se to netýká

Podle americké ústavy v původním pojetí otců zakladatelů jsou vzdělávací systémy pravomocí členských států Unie, nikoli federální záležitostí. A skutečně, až do roku 1979 žádné federální ministerstvo pro vzdělávání v USA neexistovalo; až v tom roce, za prezidenta Jimmyho Cartera, ho zřídil Kongres.

To bylo ještě v dobách před Ronaldem Reaganem, kdy se věřilo, že stát je nejlepším řešením společenských problémů. Reagan však v roce 1980 představoval paradigmatickou změnu, svým způsobem revoluci v myšlení i v politice. Stále více lidí si začalo uvědomovat, že, jeho slovy, „stát častokrát není řešením problémů, ale jejich příčinou“.

Na Měsíc by doletěli i bez tohoto úřadu

Z faktu, že federální ministerstvo pro vzdělávání bylo v USA ustaveno zákonem až v roce 1979, vyplývají dvě věci. Za prvé, prezident Trump ho nemůže zrušit svým nařízením, prezidentským dekretem, ale ministerstvo zřízené zákonem může zrušit opět jen zákonem Kongres. Prezidentovo nařízení je spíše pověřením ministryně školství, aby vše připravila na zrušení svého resortu a jeho decentralizaci, návrat jeho funkcí vládám jednotlivých států, které jsou za školské systémy zodpovědny.

A za druhé, bylo někdy skutečně tak potřebné, natož nutné, když do roku 1979 nebylo? Američtí nositelé Nobelovy ceny za literaturu jako William Faulkner, Ernest Hemingway, Bob Dylan a další, američtí nositelé Nobelovy ceny za ekonomii jako Paul Samuelson, Milton Friedman, George Stigler a další, tak bychom mohli pokračovat výčtem amerických nositelů Nobelových cen za fyziku, chemii, lékařství… byli vzděláni, a ne špatně, když ještě žádné americké federální ministerstvo školství nebylo. Evidentně pro jejich vzdělání nebylo nezbytné.

A jen na okraj, když Američané – tj. američtí vědci a inženýři – dostali živé lidi na Měsíc a pak je i živé dostali zpět na Zem, taky žádné federální ministerstvo školství či vzdělávání v jejich zemi neexistovalo. A k tomu, aby dostali člověka na Měsíc, ho nepotřebovali.

USA jsou federací, rozsáhlou zemí v několika časových pásmech (50 států Unie se rozkládá v šesti časových pásmech, a když k nim započítáme závislá území jako Guam, Americkou Samou či Portoriko, přidejte další tři časová pásma) a s 340 miliony obyvatel. Nelze je srovnávat s žádným evropským státem, spíše s Evropskou unií. Ano, EU jako celek je lepší analogií USA než řekněme Česko nebo Portugalsko (jejich analogií mohou být Nebraska nebo Arizona).

A to nám ukazuje, proč federální ministerstvo školství je nadbytečné. Nejenže v EU nemáme žádného komisaře pro školství či vzdělávání (naštěstí!), ale za čtvrtstoletí existence československé federace (1968-92) jsme rovněž žádné federální československé ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy neměli; měli jsme dvě republiková ministerstva školství, české a slovenské.

To je ve federacích normální. A tak to bylo i v americké federaci až do roku 1979. To vytvoření federálního ministerstva školství bylo tou aberací.

Pravomoc jednotlivých států

Pro úplnost: americké federální ministerstvo vzdělávání nezaměstnává žádné učitele a neřídí žádnou konkrétní školu. Vzniklo za dvěma účely: vytvořit jednotné vzdělávací standardy a posílat státním školám federální peníze navíc. Jednotné standardy mohou mít význam snad v matematice, ale není důvodu, aby byly úplně identické ve všem v každém jednom předmětu. Nejen státy se v nich mohou lišit a experimentovat, ale dokonce i školní rady jednotlivých škol mohou na něco dávat větší důraz a na něco menší.

Decentralizace a právo na zohlednění preferencí místních komunit a rodičů jsou zdravé. (Pro srovnání: měly by být učebnice dějepisu pro základní školy nutně identické ve Finsku, Irsku a Chorvatsku?)

A za druhé, když je veřejné školství financováno z peněz daňových poplatníků, je skutečně nutné, aby ty peníze byly nejdřív poslány do Washingtonu a pak se vracely zpět na vzdělávání dětí rodičů, kteří ty peníze na daních platili; umenšené ovšem o částky vydané na platy ministerských úředníků?

No a konečně, zrušení federálního resortu vzdělávání neznamená, že žádné ministerstvo školství v USA nebude. Jak bylo řečeno výše, je to pravomoc členských států Unie, takže státní vláda každého státu bude mít pod svým guvernérem svůj resort školství či vzdělávání. Mají ho vlastně již teď, to jen to federální je jaksi nadbytečné.

Nad některými nápady Trumpa zůstává člověku rozum stát, ale nápad zrušit federální ministerstvo školství – či přesněji řečeno, rozpustit ho mezi členské státy americké federace – není jedním z nich. Naopak, decentralizace a debyrokratizace federální vlády ve vnitřních, domácích záležitostech je jedním z těch nápadů Trumpovy vlády, které se prokážou jako jedny z těch nejrozumnějších.

Musí to však schválit Kongres, jen on má tu pravomoc.