Levicovými prostředky k pravicovým cílům? Trumpova praxe se republikánům může vymstít

Těmi levicovými zbraněmi či prostředky míním etatismus, vnucování určitých hodnot společnosti silou státu. Každá společnost má určité hodnoty, ale je otázkou, zda je má primárně generovat stát, jeho výkonná moc, a prosazovat je na úkor hodnot jiných, stejně tak ve svobodné společnosti legitimních.

Americká progresivní levice za demokratických prezidentů Obamy a Bidena prosazovala například na vysokých školách a univerzitách hodnoty DEI - „diverzita, férovost, inkluze“ - podle nichž mají být u uchazečů zohledňovány nejen jejich studijní výsledky a znalostní testy, ale i rasa, pohlaví či sexuální orientace.

V rámci boje proti sexuálnímu násilí byly na školách zřizovány komise, které posuzovaly, jestli se student dopustil sexuálního násilí vůči studentce, když ona ho z toho obvinila. On měl dokazovat svou nevinu, nikoli komise jeho vinu. U žádného soudu by takovéto porušování presumpce neviny neprošlo; na univerzitách se to běžně dělo s následkem, že reputace některých nevinných studentů byla zničena a oni ze školy vyloučeni.

„Woke“ agenda v opačném gardu

Jak to Obamova a Bidenova federální vláda zařídily? Sliby peněz, přísliby federálních dotací a grantů. U těch největších univerzit se jednalo až o miliardy dolarů, které mohly školy dostat, pokud se podřídily přáním federální vlády a implementovaly jí prosazované hodnoty. Tedy de facto federální vydírání penězi: „… máme pro vás připraven hezký grant, byla by škoda, kdybyste ho nedostali...“

A to samé, „woke“ (probuzená, bdělá) progresivní agenda ve prospěch žen a menšin i v amerických muzeích. Zdůrazňování nad proporce, ba až zveličování role žen a příslušníků menšin v amerických dějinách. Někdy to působilo až křečovitě a směšně; role žen a menšin zase za Americké revoluce a války za nezávislost až tak velká nebyla; naopak za druhé světové války role žen krypto-analytiček, či Indiánů z kmene Navaho v Pacifiku (komunikovali ve svém rodném jazyce, proto Japonci ten jejich „kód“ nikdy nerozbili, nedešifrovali) nebo černošských pilotů z elitní černošské vysoké školy Tuskegee Institute v Alabamě byly úžasné.

A nyní to samé dělá Trump, ale v opačném gardu. Z muzeí (například slavné Smithsonian) nařídil vyhodit všechno, co zavání DEI. Vyhodit důraz na ženy a menšiny, ve prospěch přísné meritokracie, posuzování člověka podle jeho zásluh a jako jednotlivce, nikoli jako příslušníka kolektivní entity. Je jedno, jestli muž nebo žena, běloch nebo černoch, všichni jsme Američané, proto budeme všechny oslavovat jako Američany…

Nebo: velké prestižní univerzity jako Columbia, Princeton, Harvard - povolujete na svých pozemcích a ve svých budovách antisemitské demonstrace propagující a velebící teroristickou organizaci Hamás? Žádné federální peníze pro vás! (A zahraniční studenti, kteří obtěžují židovské americké studenty a brání jim ve výuce, budou deportováni…)

Či jedna z posledních zpráviček, americká federální vláda chce, aby evropské firmy, které s ní mají kontrakty, dodržovaly nařízení prezidenta Trumpa proti DEI, veřejně se k tomu zavázaly a dokazovaly to. Jako kdysi za Obamy a Bidena musely dodržovat DEI, chtěli-li federální zakázky a federální dolary, nyní musejí dokazovat, že žádné DEI nepraktikují…

Někteří na pravici se mohou radovat, že Trump dává levici ochutnat její vlastní levicovou polívčičku, ale s pálivým pravicovým kořením… Tato radost, krom toho že škodolibá, je však krátkozraká a neprozíravá, může se vrátit jako bumerang. Akce vyvolává reakci, a Trump nebude věčně, po něm časem přijde demokratický prezident nebo prezidentka.

Ideologické školení státu nepřísluší

Je nutné si uvědomit, že ta chyba se stala už dávno; a tou chybou je nepatřičné, nepřirozené používání státu pro ideologické účely. Stát má vynucovat právo a pořádek, zajišťovat bezpečnost, chránit základní práva a svobody, nikoli ideologicky a politicky školit mužstvo (a ženstvo). Když to dělá a nabaluje si další funkce a pravomoci, stává se příšerou, všemocným státem Leviathanem, který nakonec škodí společnosti a narušuje její vnitřní mír a klid.

A i když s tím začala levice (progresivní, liberální, socialistická), není důvod, aby to samé dělala i pravice. Není pak konzervativní, ale nacionalisticko-populistická, a stejně etatistická jako levice. Aby pravice byla vskutku konzervativní, tj. loajální vůči hodnotám Západní civilizace, musí požadovat stát v domácích otázkách více klasicky liberální, menší, a v otázkách zahraničních a obranných silnější a větší.

Ukažme si to na příkladech, které mohou ilustrovat etatistickou cestu do pekel. Za Obamy se stalo zvykem, že americké ambasády ve spřátelených evropských zemích (ale ne ve spřátelené Saudské Arábii) podporovaly pochody (homosexuální) hrdosti. Něco, co v těch zemích bylo a je legální a něco, co nijak nesouviselo se vzájemnými vztahy a zájmy těch zemí a USA.

Bylo to nepatřičné, stejně nepatřičné, jako kdyby američtí velvyslanci za republikánských prezidentů veřejně podporovali skupiny vlastníků a obhájců střelných zbraní nebo aktivistů za nízké daně. Stejně nepatřičné, jako kdyby velvyslanec polské konzervativní vlády (nebo Malty) v USA promluvil na Pochodu pro život vždy na konci ledna ve Washingtonu. Nebo velvyslanec Finska či Švýcarska (dvou zemí s rozsáhlým a rozšířeným držením střelných zbraní) promluvil na sjezdu NRA, americké národní asociace vlastníků střelných zbraní.

Orbánovo nepatřičné použití moci

Všechno by to byla nepatřičná použití státní moci. Ale pokud si nějaký stát nárokuje pravomoc podpořit pochod hrdosti, jiný stát si může nárokovat pravomoc zakázat pochod hrdosti. To nyní dělá Orbán v Maďarsku, pod záminkou ochrany dětí. Samozřejmě pro ochranu dětí není nutné zakazovat celý pochod hrdosti, stačí jen pokutovat ty, kdo dělají něco proti dobrým mravům. (Co je v souladu s dobrými mravy a co proti nim, se v čase a v závislosti od místa liší a vyvíjí, ale vždy a všude je nějaký konsenzus, co je a co není v souladu s dobrými mravy; v Praze v roce 1925 i v roce 2025, v Tokiu v roce 1925 i v roce 2025.)

Takže zakazovat pochod hrdosti v Maďarsku je nepatřičným použitím státní moci, a Orbánovou reakcí typu „vy jste kdysi trápili mě, já nyní budu trápit vás...“ Ti z „konzervativců“, kteří tomu tleskají, jsou krátkozrací, protože pokud nějaký stát a vláda můžou zakázat pochod hrdosti, jiný stát a vláda zase si mohou myslet, že můžou zakázat pochod za život, protože prý útočí na základní ženská práva (a co na tom, že ti, kdo jsou za život, nechtějí ženy trestat, nýbrž jim pomáhat).

A pokud by někdo na liberální levici chtěl zakazovat podle Orbánova vzoru jen v opačném gardu pochody pro život, někdo jiný by zase mohl chtít zakazovat jakoukoli obhajobu potratů coby obhajobu genocidy a navádění k ní… Jinými slovy, nyní snad již každý vidí, že to je cesta do pekel.

Rozumné řešení je návrat ke klasicky liberální koncepci omezeného státu a vnímání práv na svobodu projevu a nenásilné demonstrace coby primárních; s tím, že státní moc je má chránit a nikoli zakazovat, pokud se jí konkrétní politické názory nelíbí.