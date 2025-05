Trump 2028. Kde končí provokace amerického prezidenta?

Do této kategorie nejspíš spadá i idea, kterou opakuje od svého znovuzvolení. Že by mohl znovu v roce 2027 kandidovat na prezidentský post. Anebo ne? Zakazuje to 22. dodatek americké ústavy, aby si zemi neosedlali přestárlí milovníci moci. Jenže Trump tvrdí, že v systému jsou díry.

Normálně by si člověk řekl, že jde o úplnou blbost. Jenže doba je vymknutá z kloubů, a navíc to říká Donald Trump. Muž, který obrací dosavadní pořádky na hlavu. Je to tedy opravdu vtip či provokace?

Už začal provokativně prodávat i kšiltovku s nápisem Trump 2028. Za padesát dolarů. V lednu na mítinku v Nevadě jasně prohlásil, že pro něj bude „velkou ctí nesloužit (v Bílém domě) jednou, ale dvakrát, třikrát či čtyřikrát“.

Při té příležitosti se mi vybaví jedna z oblíbených zbraní, kterou Trump využíval v prezidentské kampani proti demokratu Joe Bidenovi: „Už je na to moc starý.“ Pokud by však newyorský hotelový magnát skutečně nějakým nevysvětlitelným způsobem potřetí usedl na prezidentský post, bylo by mu už 82 let a končil by v 86 letech. Chtěli by Američané, aby se někdo takový staral o atomový kufřík? Určitě ne.

Možná však jen Trump využívá svou klasickou zbraň. Vypustí kouřovou clonu, právě možnou třetí kandidaturu, a v ní se ztratí další klíčová témata, která jsou pro něj do budoucna mnohem důležitější. Problém je, že v přemíře jeho horečné aktivity je těžké určit, který ze svých kontroverzních kroků se snaží zakamuflovat. Mimochodem i kouřových clon vypouští několik za týden.

Snaží se posílit nadšení ve voličském jádru?

Je také klidně možné, že se tím snaží posílit nadšení ve svém voličském jádru, které v poslední době výrazně zmizelo, když si Američané uvědomili, jak jím nastavená cla mohou všechno prodražit. Zatímco ještě při inauguraci jeho práci schvalovalo přes 50 procent lidí, dnes mu čísla padají až k 39 procentům. S tím, že nezvládá ekonomiku a snaží se příliš rozšířit své pravomoci.

Laicky řečeno, propadák, který ho řadí mezi nejméně oblíbené prezidenty. Tedy někam, kde jeho ego nikdy být nechtělo, protože on sám se vidí vedle zakladatele USA George Washingtona a bojovníka proti otroctví Abrahama Lincolna.

Strašně zajímavé jsou i sny v jeho MAGA hnutí, jak by se to dalo zařídit, aby jejich „bůh“ mohl znovu stanout v čele USA. Hodně vypovídají o tom, že Američané neznají vlastní ústavu či její dodatky, anebo je možná ani nezajímají.

Litera zákona jasně říká: „ Žádná osoba by neměla být do úřadu prezidenta zvolena víc než dvakrát.“ A ani jeho stoupenci vysněná varianta, že by příště kandidoval na prezidenta současný viceprezident J. D. Vance, Trumpa si vybral jako viceprezidenta a pak sám odstoupil, není možná. To zase zakazuje 12. dodatek ústavy.

Mimochodem proti tomu, aby se Trump pokusil ještě o třetí prezidentský mandát, je 75 procent Američanů. Mezi republikány je to 53 procent.

Jak už jsme se však několikrát přesvědčili, podceňovat Trumpa se nevyplácí. On totiž miluje moc, která mu umožňuje stát na vrcholu před reflektory kamer. A je pro to ochoten udělat hodně. Stačí si vzpomenout, že dodnes nepřistoupil na to, že byl v roce 2020 legálně poražen Bidenem v prezidentských volbách. Mimochodem, jeho syn Eric už se v kšiltovce Trump 2028 vyfotil. Co to znamená? Nikdo neví, protože Donald Trump je nevyzpytatelný.