V září americké ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo interní plán kremelských politických stratégů na podporu kampaně na sociálních sítích zaměřené na zajištění vítězství „politické strany A“ v amerických prezidentských volbách, protože její názory zahrnují ustanovení o „míru na Ukrajině výměnou za území“ a „návratu vojáků z celého světa domů“. Z interních dokumentů Kremlu je jasné, že „Strana A“ je Republikánská strana.

Trumpovo vítězství by mohlo být pro Rusko spojeno s riziky: Není jasné, zda Putin bude souhlasit s jakoukoli dohodou navrženou Trumpem k ukončení války, což by mohlo vést k roztržce mezi oběma zeměmi. Zejména Trumpovi bývalí poradci Fred Fleitz a generálporučík ve výslužbě Keith Kellogg navrhli plán, který by zajistil dočasné příměří na současné frontové linii. Ukrajina bude zároveň nucena zahájit mírové rozhovory s Ruskou federací, aby mohla nadále dostávat západní zbraně.

Velmi špatný scénář

Tyto návrhy byly ostře kritizovány za převod území Kyjeva do Ruska, ale mnozí, včetně mě, se domnívají, že pro Putina je to „velmi špatný scénář“. Putin nepotřebuje území, i když se s tím v krátkodobém horizontu smíří a vyhlásí velké vítězství. Potřebuje Ukrajinu, aby mohl naplnit své strategické cíle (denacifikaci, demilitarizaci), které by ovšem v případě nějakého loutkového kyjevského režimu byly hrozbou pro NATO a tím pádem i pro nás (iskandery rozmístěné na západní Ukrajině již doletí do Prahy).

Trump nikdy nenabídne Putinovi to, co chce na Ukrajině – ústupky v bezpečnostních otázkách. Do té doby se Rusko bude nadále pokoušet rozdmýchat chaos, aby oslabilo Spojené státy a NATO.

Psal jsem to již mnohokrát, v současné době ani jedna strana nemá vojensky na to vyhrát válku. Osobně se domnívám, že na frontové linii by mohlo vzniknout demilitarizované pásmo, kde nebudou těžké zbraně, a Trump bude tlačit na zastavení bojů za postoupení území, které ovládá ruská armáda, ač Rusové budou chtít území na hranicích oblastí. Trump Ukrajině nabídne bezpečnostní záruky, ale nemyslím si, že nabídne Ukrajině členství v NATO. Pokud zůstane u moci prozápadní vedení Ukrajiny a nebude mít bezpečnostní záruky, tak to může vést k tomu, že si Ukrajinci pořídí jaderné zbraně (mají na to kapacitu). Vznikne tedy zamrzlý konflikt, který se kdykoli může rozhořet.

My jako Česká republika se musíme připravit na bezpečnostní hrozby spojené s ukončením války. Jde zejména o proliferaci zbraní, organizovaný zločin a ostatní hrozby. Z mého pohledu bychom měli mít zájem například na financování center pro psychologickou, zdravotní a jinou péči na Ukrajině, i z toho důvodu, aby nám do Česka nejezdili vojenští veteráni, kteří mohou být potenciálním rizikem pro bezpečnost ČR.