Trump vytváří fakta na zemi. Může proti tomu Evropa postavit svá fakta?

Mistrem toho postupu býval Vladimir Putin. Třeba když jeho vojáci hladce obsadili Krym.

Teď jako by jeho štafetu převzal americký prezident Donald Trump. Ukazuje to jeho přístup k válce na Ukrajině, k Rusku i k vlastním spojencům, hlavně v Evropě.

Jak hladce prošla anexe Krymu

Putinova metoda byla dosti úspěšná. Vraťme se do předjaří 2014. Ruští „zelení mužíci“, tedy vojáci bez insignií, obsadili téměř bez boje Krym a pak ho Rusko anektovalo.

Když potom vznikaly Minské dohody, jež měly už tehdy ukončit válku na Ukrajině, týkaly se bojů na Donbasu, proruských separatistů i ukrajinských úřadů či zákonů, ale vůbec nezmínily Krym, tehdy již okupovaný a anektovaný. Viděli jsme ryzí ukázku toho, jak mohou uspět „fakta na zemi“. V tomto případě obsazení cizího suverénního území, které je vzápětí potichu akceptováno.

„Ano, takhle je to dobré,“ mohli si říkat lídři Francie a Německa, když vyjednali Minské dohody, aniž by obsahovaly zmínku o Krymu.

Evropa v pocitu vazala

Podobnou metodu nelze nevidět v krocích prezidenta Trumpa za necelý měsíc pobytu v Bílém domě. „Na větvi“ je z toho celá Evropa, hlavně Německo i jeho média. Právě když se chystala prestižní bezpečnostní konference v Mnichově, na níž se mělo diskutovat mnohé včetně cest k ukončení války na Ukrajině, vyrukovaly se svými „fakty na zemi“ USA.

Americký ministr obrany Pete Hegseth v Bruselu sdělil jako fakt to, co se mělo podle evropského názoru teprve diskutovat, třeba na zmíněné konferenci v Mnichově. Druhý den sám Trump telefonoval Putinovi, domluvili si osobní setkání a prý i obrys cesty k ukončení války.

Že nic z toho ještě není jisté? Že vše se teprve uvidí? Ano, to je pravda. Ale z pohledu Evropy bylo to vše servírováno jako „fakta na zemi“. Jako něco, o čem se nediskutuje, ale co prostě je. Nebo jako něco, k čemu Amerika vykročí, aniž by se musela dohadovat se spojenci. Ba ani s Ukrajinou, o niž tu jde především.

Řeknou si evropští lídři „Ano, takhle je to dobré“, jako si mohli říkat před lety po ruské anexi Krymu? Ani náhodou. Už proto, že nyní jsou za druhořadé státníky (někdo by řekl vazaly) i před vlastními voliči.

Proč to dělá?

I proto v Evropě bují emoce Mnichova 1938. A také otázky. Proč to Trump dělá? A pak jsou tu samozřejmě otázky, které se nezdůrazňují nahlas. Jak tomu má Evropa čelit? Může vytvářet svá „fakta na zemi“, která by jiné postavila před hotovou věc? Před návrhy řešení, o kterých se nediskutuje?

V magazínu Der Spiegel najdete hlasy tvrdící, že Trump či Elon Musk se tak chovají proto, že nesnášejí Evropskou unii jako instituci. Že když Trump jedná v Evropě, tak vždy jen s lídry států, nikdy s lídry EU. Na tom asi něco je, ale na úplné vysvětlení to nestačí.

Blíže pravdě může být jednoduchý postřeh, že Trump chce prostě „udělat pořádek na Zemi“, pacifikovat či zneškodnit největší průšvihy, jež mu vadí z pohledu byznysmana. A sice bez ohledů na to, zda se to jiným – napadeným, útočníkům, ale i spojencům – líbí, či nelíbí. Tedy i bez velkého ohledu na to, zda se jím prosazovaný návrh ukončení války na Ukrajině líbí, či nelíbí Kyjevu (ale i Moskvě či Bruselu).

Od řeky až k moři

V tom nemusí být jen osobní či ideová sympatie či antipatie. Dejme tomu, že Trump opravdu nesnáší Evropskou unii a chce jí škodit. Ale pozor, před měsícem se podobně zachoval i k Benjaminu Netanjahuovi, premiérovi Izraele, svému vyslovenému spojenci.

Když Trump prosazoval příměří v Gaze, poslal do Jeruzaléma svého „muže pro Blízký východ“ Witkoffa a ten postavil Netanjahua před „fakta na zemi“. Ačkoliv místní hlasy to příměří braly jako vítězství pro Hamás, Evropa ho široce vítala.

Jde-li o Ukrajinu, příměří v Trumpově verzi – ač se ještě neví, jak bude vypadat – se cejchuje jako vítězství pro Putina. Jako vzpruha, aby to zkusil i jinde. V Moldavsku? V Pobaltí? Ve střední Evropě? To je téma pro alarmisty. Či lze naopak říci, že Trump se chce prostě zbavit všech velkých průšvihů – v Gaze i na Ukrajině.

Ale pozor. Silné příměry (Mnichov 1938, Hitler) mohou zakrývat slabosti samotné Evropy a diskusi o tom, jak je napravit. Jakou účinnou alternativu ukončení války na Ukrajině může nabídnout? Může nastolit svá „fakta na zemi“? Místo toho zdůrazňuje, že Ukrajina musí zvítězit v hranicích z roku 1991.

EU se chová podobně jako radikální Palestinci, kterým tak fandí. Ti už skoro osmdesát let trvají na „Palestině od řeky až k moři“ a na „úplném vítězství“. Ale zapomínají na to, že po každé porážce jsou na tom hůř a hůř.