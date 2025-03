Putin versus Trump versus míru ráj a českých kibiců plný háj

Komentář 5:00

Prezident Spojených států amerických Donald Trump si volal zhruba dvě a půl hodiny s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem. Co si pořádně řekli, to kromě zúčastněných jaderných velmocí možná někdo ví, naši politici to ovšem budou stěží. To jim ale nijak nebrání mluvit rychleji, než myslí a plácat, co slina přinese na jazyk ještě předtím, než mozek chuť a konzistenci intelektuálního zdroje slinění vyhodnotí.