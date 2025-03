Došla Trumpovi konečně trpělivost? Bílý dům zároveň ukázal, že je proti Rusku bezzubý

Proto dosud Kreml souhlasil pouze s relativně bezvýznamným zákazem na útoky proti energetické infrastruktuře a údery v Černém moři, kde ale Ukrajina od začátku války tahá za delší konec, a toto opatření tak prospěje primárně Rusku.

Výhoda takové strategie je, že Putinovi umožňuje tahat důvěřivého Trumpa ukázkově za nos. Nevýhoda je, že je vždy jen otázkou času, kdy se ucho utrhne. Trumpovy víkendové výroky pro americká média dávají tušit, že ucho se ještě sice neutrhlo, ale přinejmenším to v něm trochu skřípe. Americký prezident řekl televizi NBC, že je doslova „nas*aný“ na obě strany rusko-ukrajinské války. Šéf Bílého domu tak poprvé od začátku své mírové iniciativy připustil, že vina by mohla být na obou stranách, nejen na té ukrajinské.

Je to sice malý krůček pro lidstvo, ale obrovský skok pro Trumpa. Jak známo, americký prezident celou zahraniční politiku vnímá na čistě osobní bázi – podobně jako developerské dohody na Manhattanu. Ve chvíli, kdy si uvědomí, že Putin ve skutečnosti není jeho „kamarád“, ale falešný hráč, kremelská strategie se může zhroutit.

Meze Trumpova narcismu

Trump však zároveň signalizoval vlastní slabost. Když se snažil Putinovi pohrozit, vytáhl možnost dalších sankcí na ruskou ropu. Tím do Kremlu v podstatě vzkázal: plácneme vás sice přes ruku, ale jenom jako. Ekonomické sankce totiž nejsou nástrojem, který Rusko srazí na kolena a odradí ho od další agrese. Pokud tomu někdo mohl věřit ještě před únorem 2022, pak vývoj posledních tří let přesvědčivě ilustroval, že takové naděje byly pomýlené. Ruská ekonomika nárazem sice utrpěla, ale do zhroucení má daleko.

Potvrdila se tak stará pravda o sankcích, kterou s oblibou dává k dobru komentátor deníku The Wall Street Journal Walter Russell Mead: sankce jsou ideální nástroj pro každého, kdo jinému nechce reálně pomoct. Vzbudí zdání ostré reakce a odlehčí vlastnímu svědomí. Jejich reálný dopad je ale spíš symbolický.

Uvidíme, jak Putin zareaguje. Míč je teď na jeho straně hřiště a ruský prezident to ví. V minulosti v takových případech volil osvědčenou taktiku. Trumpovi na oko ustoupit a pohladit jeho ego. Tak například, když bylo z americké strany signalizováno, že pokud Rusko nepřistoupí na měsíční příměří, budou ho ve Washingtonu považovat za viníka krize. Co tehdy Putin udělal? Trumpovu speciálnímu zmocněnci Stevu Witkoffovi předal „nádherný“ portrét amerického prezidenta od ruského malíře a do Bílého domu vzkázal, že když na Trumpa loni během prezidentské kampaně stříleli v americké Pensylvánii, Putin se za něj modlil. Trumpa to prý viditelně dojalo a důvěra byla obnovena.

Něco podobného šéf Kremlu jistě zkusí i teď. Nám ostatním zbývá symbolická naděje, že i Trumpův narcismus má svoje meze a i jeho ucho se při trvalém tlaku může utrhnout.