Až bude ruský pohled vyhovovat všem. Telefonní diplomacie ukázala, že Putin se může cítit vítězem

Ale i když si odpustíme puntičkářství, prezidenta Trumpa začíná dohánět, že páky na Putina nenašel ani za čtyři měsíce. Doložil to jejich pondělní, dvě hodiny trvající, telefonní rozhovor. Můžete si myslet, že telefonní diplomacie má své limity. Patříte-li mezi vyslovené trumpovce, můžete si dokonce myslet, že je to tak, jak občas říká sám Trump: že to vyřeší při osobním setkání s Putinem.

Inu, stát se může ledacos. Ale zatím to vypadá tak, že v rovině přesvědčivosti a prosazování svých postojů Trump s Putinem prohrává. Nemůže si americký prezident zadělat na nálepku lúzra? Toho, kdo selhal při naplňování své politiky a svých slibů? Nálepku, kterou by citlivě vnímali lídři Číny, Íránu a dalších zemí? To je otázka za milion.

Na bojišti, či u stolu, cíle jsou stejné

Ale teď k té telefonní diplomacii. Trump v dubnu vypracoval a zaštítil návrh příměří ve válce na Ukrajině, čímž dostal ukrajinskou a ruskou delegaci do Istanbulu, kde spolu – poprvé po třech letech přímo – jednaly. Nejednalo se před kamerami, ale tiskové agentury od účastníků leccos získaly. Díky tomu lze porovnat Dichtung und Wahrheit, jak psal Goethe, tedy básnění a realitu, jak bychom řekli my, v pohledu na příměří, ba i mír.

Rusko trvá na tom, a v Istanbulu to jeho delegace pevně řekla, že ještě před příměřím – je to jedna z jeho hlavních podmínek – se musí Ukrajina vojensky stáhnout z oblastí, jež si Rusko nárokuje, ač je celé neobsadilo (Chersonská, Záporožská, Luhanská). To v americkém návrhu příměří nebylo. Nebyl v něm ani požadavek na neutralitu Ukrajiny, na kterém trvá Moskva. Ba ani mezinárodní uznání těchto územních zisků (jak by se to dalo světově prosadit?).

Ale dejme tomu. Každé jednání musí začít předložením protichůdných stanovisek, aby bylo z čeho ubírat a co sbližovat. Nastalo však nějaké sblížení při pondělním telefonátu Trumpa s Putinem? Těžko. Putin jedná tak, jak je školený a zvyklý. Nikdy nic výslovně nevyloučí, ale veškerá „ano“ či „ne“ utápí v rétorice gumových slov, jako jsou (blíže nestanovené) „prvotní příčiny války“. Příměří? Kdepak. „Rusko je připraveno s Ukrajinou pracovat na memorandu o budoucích mírových rozhovorech“.

Je to klasický ruský postup opírající se o trpělivost země, která je schopná vést válku téměř neomezeně dlouho, s téměř neomezenými lidskými zdroji a v poměrech, kde lidský život nic neváží. Což je něco, co musí přímo dráždit netrpělivého Trumpa.

„Rusko a Ukrajina musí najít kompromisy, jež by vyhovovaly všem stranám,“ řekl v podání agentury RIA Putin Trumpovi. Tak si to prozatím poskládejme. Ruská delegace v Istanbulu tvrdí, že příměří nastane, až když se Ukrajina stáhne ze všech svých území nárokovaných Ruskem. O pár dnů později řekne Putin v telefonátu Trumpovi, že příměří musí vyhovovat všem. Logický závěr? Příměří může nastat teprve tehdy, až všem bude vyhovovat, že Rusko nejprve obsadí celé nárokované regiony na Ukrajině. Až bude všem vyhovovat, že to, čeho Rusko nedosáhlo beze zbytku válkou, dosáhne jednáním.

Kdy Trump Putina přemohl?

Myslíte si, že takhle je to zcela a absolutně nepřijatelné? Ale jak pro koho. Pro Kyjev jistě, ale ten nemá sílu (na bojišti), aby tu hrozbu zvrátil. Pro Washington ta samotná idea nepřijatelná není, alespoň teď. Jestli se Putin a Trump v něčem shodli, tak v tom, že telefonát hodnotili velmi kladně.

Pro Putina byl „obsažný, otevřený a užitečný“. Ač vlastně nic nového nepřinesl. Trump na síť Truth Social napsal, že telefonát proběhl „velmi dobře“ a teď je na obou válčících stranách, aby vyjednaly vše ostatní. Ale vždyť právě toto je Putinův cíl: aby vše vyjednal s Ukrajinou a nikdo zvenčí mu do toho nekecal.

Bylo by nefér Trumpovi vyčítat, že nechce do války na Ukrajině přímo angažovat svou zemi a její vojáky. Riskovat světový – nota bene jaderný – konflikt není legrace. I když najdeme na webu fanoušky hodnotové politiky tvrdící, že je lepší si to jaderně vypořádat s Ruskem teď, než čekat další roky.

Mír nemá být sprostým slovem a pejorativní nálepka „chcimír“ už se vytrácí. Mark Galeotti, britský historik a znalec Ruska, v rozhovoru pro Novinky říká: „Dokáže-li mě někdo přesvědčit, že existuje šance na odlišný konec války, tak to velmi rád uslyším. Zatím to nikdo neudělal, a tak si myslím, že by mělo dojít k urovnání, kdy se bude moci 80 procent Ukrajiny rozvíjet v míru.“ Je na tom argumentu něco špatného?

Ale i když toto vše vezmete v úvahu, zkuste si vzpomenout na jednu věc. Kdy jste si za čtyři měsíce fungování Donalda Trumpa v Bílém domě všimli, že vykonává na Putina vážný tlak? Kdy mu jasně oponoval? Kdy vůči němu prosadil svůj argument? Je těžké takovou situaci najít, že. V tomto smyslu si Putin musí připadat jako vítěz.