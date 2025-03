Jak se z války na Ukrajině zrodí klid zbraní? Důvod k jásání tu není

V každé válce totiž nejvíce chybí důvěra a bez ní je obtížné dělat kroky k míru, protože při jednáních o nesmírně komplikovaném konfliktu není možné přesně si ověřit obrovské množství informací přímo na frontové linii a v dalších sférách války.

Mírové pohovory obvykle začínají dohodami o otázkách, kde hledání oboustranného konsensu není těžké, například aktuální výměna zajatců. Moratorium o neútočení na energetickou infrastrukturu je důležité pro obě strany, protože více než tři roky trvající válka ukázala, že je snadné zaútočit na týl nepřítele, ale o to obtížněji se brání ten vlastní.

Vojenští experti mají za to, že náskok díky inovacím na strategické úrovni získávají ti, kdo útočí na týl nepřítele. Vadí to i Rusku, přestože je mnohem větší než Ukrajina.

Vladimir Putin i Volodymyr Zelenskyj nyní sledují, jak výsledek prvního kola jednání jejich voliči vyhodnotí. Zda ho označí za úspěch, nebo za prohru. I po dalších kolech rozhovorů se dají očekávat pozitivní výsledky, jenže dříve či později stejně zaklepou na dveře těžká témata, rozlouskávání tvrdších oříšků, které většinou mají za důsledek ukončení jednání a pokračování ve válce, jak to vidíme nyní na Blízkém východě.

Je třeba si uvědomit, že neexistuje žádná garance, že pohovory za pár týdnů nebo měsíců skončí s dlouhodobým mírem, natožpak spravedlivým.

Bez důvodu k jásání

Známý americký magazín The Atlantic, který ve volbách v roce 2020 podporoval Joea Bidena a loni Kamalu Harrisovou, přinesl začátkem března článek s názvem Rusko nevyhrává a autor Graeme Wood do podtitulku vypíchl svůj hlavní argument: Za současného stavu Rusko ovládne Ukrajinu asi za 118 let. Co bude v roce 2143, nikdo z nás neví, ale Volha, Dněpr, Dunaj, Rýn, Alpy, Karpaty a Ural zůstanou tam, kde jsou dnes, Rusko také bude existovat a doufejme, že i Ukrajina.

Otázka je, komu hrozí víc, že prohraje válku. Jedná se o důležitou informaci, protože klid zbraní nikdy není výsledkem nějaké kosmické spravedlnosti, jak o tom naivně sní pokrokáři. Jedna z válčících stran si ho vždy přeje víc a podmínky pro klid zbraní rád přijme. Pokud podmínky odmítne, válka neskončí a hrozí, že časem je přijmout bude muset.

Klid zbraní obvykle vyhovuje slabšímu, tomu, kdo ustupuje, protože nemá dost vojáků, zbraní a peněz dál pokračovat. Ukrajina naštěstí v takové situaci není, a ještě dlouho nebude. I kdyby dohodu o klidu zbraní nepodepsala, díky pomoci Západu nezkrachuje a nebude muset ani kapitulovat. Navíc se jedná o zemi s velkou rozlohou disponující výhodou strategické hloubky - má kam ustupovat a vybudovat obranné linie, které Rusové mohou dobývat třeba 118 let.

Kyjev může v době klidu zbraní vojensky posílit. Svědčí o tom slib řady západních států dodávat Zelenskému obrovské množství zbraní a peněz. Kreml si to nepřeje, což je naprosto racionální a dlouho známý požadavek Putina, který napadl Ukrajinu právě proto, že se obával vzniku vojensky silného státu u západních hranic Ruska. Podíváme-li se na jednání mezi USA a Ruskem tímto prizmatem, důvod k jásání tu není. Až Trumpovi, který spěchá, dojde, že pohovory nikam nevedou, může odejít od stolu a nechat vyřešení války EU, Velké Británii a Kanadě.