Probudí „černá labuť“ z Bílého domu Evropu? Trumpův vzkaz a co mohl udělat Zelenskyj jinak

Žádný bezpečnostní analytik nepředvídal takový scénář. Nikdo nemůže tvrdit, že šlo o fake news či o ruskými dezinformátory sestříhané video, není ani potřeba, aby nám různí politici vysvětlovali, že to vlastně bylo jinak. Teď už se každý může rozhodnout, na čí straně stojí.

Z lidského hlediska mně bylo Zelenského líto. Možná, že na cestě domů přemýšlel o tom, co by měl při jednání s Trumpem a J. D. Vancem dělat jinak. Proč si nevzal tlumočníka? Proč se začal hádat, proč jim skákal do řeči, nervózně gestikuloval, koulel očima či zvedal obočí? Proč šel do jámy lvové sám? Přece ho mohli doprovázet lídři Německa, Francie, Británie, Itálie či Polska.

Proč mu neřekli, že s Trumpem nelze mluvit tak jako s Joem Bidenem, Ursulou von der Leyenovou či Olafem Scholzem, jehož ukrajinský velvyslanec v Berlíně nazval trucující jitrnicí? Otázek je mnoho, ale bohužel, mohli jsme se přesvědčit na vlastní oči, jak může neschopnost politika ovládat nebezpečného tygra svých emocí výrazně otočit osud země větší než Francie.

Ukázalo se také, že řecký historik Thukydides, autor klasického díla Dějiny peloponéské války, které Zelenskyj nejspíše nečetl, měl pravdu v tom, že velké národy vždy dělají, co chtějí, a ty malé musí protrpět, co jim bylo souzeno. Tato doktrína platila před více než 2 400 lety a platí i dnes. V mezinárodním systému totiž existují pravidla, která se nikdy nezmění. Každý může snít, spřádat úžasné plány a diskutovat, o čem se mu zachce.

Hlavní otázka je, zda k uskutečnění svých cílů má dost síly a vlivu. Se vším, co Zelenskyj vykládal v Bílém domě, se dá souhlasit, ale říkal to z ukrajinské perspektivy. Jenže to není americká perspektiva. Mohlo mu dojít, že kroky nediktuje ani on, ani EU, ale Trump a do jisté míry Vladimir Putin.

Zkusme se podívat na válku na Ukrajině a na konflikt na Blízkém východě z pohledu Trumpa. Americký prezident neřekl Benjaminu Netanjahuovi, aby mu předal část ložiska zemního plynu, jinak nepomůže Izraeli v jeho válkách. Proč asi? Jednoduše proto, že Amerika v židovském státě vidí inherentní geopolitickou hodnotu i v případě, že jí Izrael výměnou nedá svoje nerostné bohatství.

Trump ale Zelenskému řekl, aby odevzdal nerostné bohatství Ukrajiny, jinak nemůže s vojenskou a finanční pomocí Ameriky počítat. Vzkaz mezi řádky zněl: jediná věc, která pro mě na Ukrajině představuje hodnotu, jsou zásoby vzácných kovů a jiných cenných surovin. Nic víc. Kromě toho si nedokážu představit žádný jiný přínos z toho, jestli Ukrajina jako stát bude existovat, nebo ne.

Skoro celá EU, ale i Británie (alespoň podle hlav těchto států, protože velká část voličů s Trumpem souhlasí), Zelenského ujistila o podpoře. Prý stojí za Ukrajinou víc než kdy jindy. To jsou ale jen slova. Co se týká činů, Západ, včetně Ameriky pod vedením Joea Bidena, za uplynulé tři roky nejenže se nesnažil válku zastavit, ale nechtěl ji ani vyhrát. Je dobře, že krach jednání mezi Trumpem a Zelenským se odehrál veřejně. Západní Evropa alespoň ví, s čím počítat. Kdo se ale bojí, že ani tahle facka ji neprobere, ať zvedne ruku!