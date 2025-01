Nejlepší přítel Donalda Trumpa v zahraničí? Možná to bude Zelenskyj

Popravdě řečeno, nic jiného Zelenskému a ukrajinské vládě nezbývá. Spojené státy jsou měřeno v absolutních číslech největším jednotlivým poskytovatelem vojenské pomoci Ukrajině a Evropa, i když by USA teoreticky mohla zastoupit, toho není politicky ani technicky schopna. Bez západní pomoci by přitom Kyjev nedokázal odporovat ruské agresi.

Zelenskému tak nezbývá než se - tedy pokud se nechce současným pánům Kremlu vzdát, nechat Ukrajinu připojit k Rusku, udělat z ukrajinštiny venkovský dialekt ruštiny a sám skončit v emigraci nebo v sibiřském lágru - snažit nějak s Amerikou vycházet. A protože USA bude zanedlouho řídit Trump, je třeba vycházet s ním.

Kyjevské pochlebování

O Trumpovi je známo, že některé státníky osobně nesnáší, zvláště když mu připomínají něco, co nemá rád, a že je velmi ješitný. Je hrdý na to, co dokázal, i na to, o čem si jen myslí, že to dokázal. Včetně třeba jednání s korejským diktátorem Kim Čong-unem o omezení korejského jaderného a raketového programu, které vedlo doslova k ničemu. Přesto na to Trump rád vzpomíná a před voliči to označuje za úspěch. Takového člověka je pak nejlepší chválit, tvrdit, že je velmi schopný, dosahuje svých cílů, a že ho všichni poslouchají.

A přesně o tohle pochlebování se teď opatrně snaží Zelenskyj, aby mu Trump neodstřihl vojenskou a finanční podporu, jak před volbami vyhrožoval. Není sám. Podobně se chovají i evropští členové NATO, když nedávno hlasovali pro to, aby nový šéfem Aliance byl Nizozemec Mark Rutte.

Ten je schopným diplomatem, ale také před jeho zvolením někteří lidé připomínali, že to byl člověk, který vždy před Trumpem říkal, že Trump má pravdu a dokázal Trumpovi často vnuknout představu, že nějaká myšlenka výhodná pro Evropany je právě Trumpův geniální nápad. A i proto byl Rutte zvolen.

Cesta ke splnění Trumpových slibů

Zelenskyj šel ještě dál, dokonce vymyslel nový trik, jak by i bez omezení dodávek a dotací pro Ukrajinu mohl Donald Trump splnit své sliby, že by na Ukrajinu neměli doplácet Američané a že Amerika – myšleno tím hlavně její velmi jednoduché ekonomické zájmy - má být vždy na prvním místě. Tedy i při podpoře Ukrajiny.

Zelenskyj nabídl Trumpovi, že od něj bude zbraně nakupovat. Ve velkém. Za 300 miliard dolarů. Navíc chce na Ukrajině investice amerických zbrojovek, kterým vytvoří výhodné podmínky. Na tohle by mohl Trump, který je obchodník a rád se tak prezentuje, slyšet.

Vyzbrojí Ukrajinu a ještě tím ušetří a posílí americkou ekonomiku. Zní to téměř geniálně, což se Trumpovi, který se sám označuje za „stabilního génia“, bude líbit. Navíc tyhle peníze, a to je skvělý tah Zelenského, mají jít nikoliv z ukrajinské kapsy, ale zmražených ruských peněz.

Je jedno, že to bude právně těžko zúřadovatelné, že uvolňování peněz půjde pomalu a že je to možná chiméra. Trump se bude cítit dobře a bude tvrdit, že splnil své předvolební sliby a je lepší než jeho předchůdce Joe Biden, který zbraně Ukrajině daroval. A nakonec bude Zelenskyj největší Trumpův kamarád a bude tak moci čelit Moskvě.

Navíc velkým spojencem Zelenského v této záležitosti je paradoxně ruský prezident Vladimir Putin. Zatímco Kyjev aspoň v soukromých konzultacích naznačuje, že je ochoten vzdát se za mír neformálně podstatné části svého území, z Putinova Kremlu zaznívají hlasy požadující ústup ukrajinské armády i z části dosud ukrajinských území a také faktické odzbrojení Ukrajiny tak, aby ji Putin mohl kdykoliv snadno ovládnout.

V takové situaci ovšem Trump nemá jinou možnost než kývnout na další vyzbrojování Kyjeva, aby donutil Rusko k míru. Protože Ukrajinu k míru sice donutit může, ale teď nechtějí mír Rusové a bez nich to jaksi nejde. Zelenskyj toho mistrně využívá ve hře s Trumpem, stejně jako Trumpovy ješitnosti. Leckteří evropští státníci se mají od Zelenského, kdysi podceňovaného proruského komika, ještě co učit.