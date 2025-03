Výměna manželek. Nebo krav za auta? I proto zemědělci protestovali

Trump – či spíše jeho okolí – se hájí tím, že v konfliktu chtějí Spojené státy sehrát roli nestranného mediátora (za což jim má Ukrajina slušně zaplatit), a proto Trump nechce na rozdíl od Joea Bidena ještě před samotným vyjednáváním označit Vladimira Putina za diktátora.

Že takto před týdnem častoval Zelenského, už zapomněl, to se nicméně v pokročilejším věku stává. I jeho předchůdce si koneckonců pletl Zelenského s Putinem, Vladimír jako Vladimír.

Evropa má jasno a alespoň morálně stojí na straně Ukrajiny. Jenže morální převaha války nevyhrává. Jak řekl kdysi britský matematik a filozof Bertrand Russell: „War does not determine who is right, but who is left.“ Což se dá volně přeložit jako: „Válka nerozhoduje o tom, kdo má větší pravdu, ale kdo má po bitvě větší armádu.“

A větší armádu má stále Rusko, zatímco Ukrajina už nemá kde brát. Kdo chtěl bránit vlast, už bojuje, anebo padl, a kdo nechtěl, utekl a vrátí se až po válce, anebo vůbec.

Jediná šance, jak bez USA zadržet Rusko, je hodit do koše Green Deal, vykašlat se na všechny ESG, DEI a podobné socialistické nesmysly a postavit Evropu zpátky na nohy. My zemědělci jsme právě proto minulý týden vyjeli do ulic. Unie nám neustále vymýšlí nové regulace, nařízení a byrokracii, zatímco se do Evropy vozí produkce ze zemí, kde neřeší ani předpisy, ani bezpečnost potravin.

Na konci roku Evropská komise podepsala dohodu se zeměmi uskupení Mercosur, kde se běžně v chovech hospodářských zvířat používají hormony, nadužívají antibiotika a v rostlinné výrobě zase GMO a u nás zakázané přípravky na ochranu rostlin. Zatímco my budeme prokazovat, že se naše zvířata nepasou na odlesněných pozemcích, ač u nás lesů přibývá, v Jižní Americe mizí deštné pralesy právě kvůli chovu dobytka.

Dohoda má EU pomoci najít nová odbytiště pro automobilový průmysl. Proto se jí přezdívá „krávy za auta“. Já bych v rámci druhové a rodové vyváženosti navrhl smlouvu přepracovat pod heslem „krávy za voly“. Evropě by totiž nejvíc pomohlo, kdyby do Jižní Ameriky exportovala úředníky Evropské komise – anebo alespoň „krávoviny“, které vymýšlejí.

Autor je prezident Agrární komory ČR