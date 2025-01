Říkáte Keilberg, či Klínovec? Trumpovy zeměpisné hrátky znají i jinde, my také

Je to rozpoložení jako dělané pro volební kampaň. Leč jeho nositel v něm pokračuje do stále dalších oblastí. Třeba do zeměpisného názvosloví. Pak si leckdo pomyslí: Je snad normální, aby prezident v inauguračním projevu řekl, že Mexický záliv přejmenuje na Americký?

Jistě, lze to odbýt argumentem, že kartografové se řídí doporučeními OSN a její Názvoslovné komise. Že americký prezident nemůže v tomto smyslu nic nařídit. Tak to pro web Novinky vysvětlil Jan Ptáček, šéfredaktor nakladatelství Kartografie Praha. Ale i druhá strana barikády, antitrumpovci, propadá emocím. Jen málokdo si pomyslí: Proč by se nemohlo americké části toho či onoho pobřeží říkat Americký záliv? Když jim to udělá dobře? Není to přece ve světě ojedinělé.

Bůh na nebi, Trujillo na zemi

Je široce známo, že Francii a Británii odděluje Lamanšský průliv. Je známo i to, že Francouzi mu říkají La Manche a Britové zase English Channel. Vadí snad někomu, že se neshodnou na jedné verzi?

V Mexickém zálivu by to vadit mohlo v jednom praktickém ohledu. Je to oblast každoročních sezonních hurikánů. A když si výstražné systémy a meteorologové předávají zprávy o místě vzniku, trase a pravděpodobném cíli té či oné tropické cyklony, mohl by chaos v názvosloví vést k nedorozumění.

Zatím se zdá, že to moc nehrozí. Jinak by mexická prezidentka Sheinbaumová nereagovala na Trumpův nápad velkoryse a s humorem: svou část zálivu si prý může pojmenovat, jak chce, navíc by mohl Severní Ameriku přejmenovat na Mexickou.

V kontinentální Evropě ale zcela převládá obraz Trumpa magora. Jako by připomínal neblaze proslulého diktátora Dominikánské republiky Rafaela Trujilla.

Trujillo přejmenoval metropoli země na Ciudad Trujillo, nejvyšší horu na Pico Trujillo a před každým kostelem musela být cedule s nápisem: „Bůh na nebi, Trujillo na zemi.“

Progresivistům v Americe i ve světě by se jistě líbilo, kdyby Trump nařídil cedule s nápisem: „Bůh na nebi, Trump na zemi.“ Kdyby metropoli Washington přejmenoval na Trumptown a nejvyšší horu USA na Mount Trump. Mohli by prstem ukazovat na karikaturu toho, co chtějí vidět. Ale ve skutečnosti Trump přejmenoval aljašskou horu Denali na Mount McKinley. Vrátil jí její úřední jméno z let 1917–2015, než za Baracka Obamy získala název Denali. Což Trump považoval za ideologický krok, který je třeba zvrátit.

Zvrátil ho silou, leckdo by řekl arogantně, hned první den v úřadu. Ani nevysvětlil, zda název Denali byl v původních indiánských jazycích konsenzuální, nebo reprezentoval jen jednu jazykovou verzi z mnoha. Ale budiž.

Když záliv, tak Perský

Ve světě to není ojedinělé. Stačí se podívat na web na názvy vrcholů Pamíru, kdysi zvaného „střecha světa“, pak sovětského, nyní přes třicet let tádžického.

Znáte horu Qullai Ismoili Somoni? Asi těžko, i když měří 7495 metrů. Ale Pik kommunizma či Pik Stalina, jak zní její „alternativní názvy“ (Wikipedie), znal před lety skoro každý. Vždyť to byla nejvyšší hora Sovětského svazu. V Tádžikistánu je stále Pik Lenina či Pik sovětskich officerov. I tam jsou snahy o přejmenovávání, ale spíše vlažné.

Vraťme se ještě k Mexickému/Americkému zálivu. Tento případ má známý precedent. Každý zná Perský záliv mezi Íránem a Arabským poloostrovem. Ale méně se ví, že Arabové tomu zálivu říkají Arabský. Írán je na rozlišení přecitlivělý. V roce 2012 hrozil žalobou webovému gigantu Google, bude-li ho na svých mapách dále uvádět jen jako Záliv, nikoliv jako Perský záliv.

Pamatujete Stalinův štít?

U nás se změny názvů pojily hlavně s érou stalinismu. Proto už jen staří lidé pamatují dobu, kdy byl Gerlachovský štít v Tatrách (nejvyšší hora Československa) přejmenován na Stalinův. Kdy bylo město Zlín přejmenováno na Gottwaldov. Jenže sama tradice přejmenovávání se prosadila už dříve – po roce 1918 a po roce 1945.

I pohraniční vrcholy nesly až do roku 1918 německá jména. Nejvyšší horou české Šumavy byl Plöckenstein. Z toho vznikl převodem do češtiny název Plechý. Nejvyšší vrchol Krušných hor se původně jmenoval Keilberg (doslova „klínová hora“). Z toho byl po roce 1918 odvozen název Klín a až ve druhé polovině 20. let se ustálil tvar Klínovec. České a německé názvy se používaly vedle sebe, od roku 1945 pouze české.

Pokud tu věc provokativně vyhrotíme, lze ji shrnout i takhle. Kdo trvá na tom, že nejvyšší horou USA je jen Denali, měl by trvat i na tom, že nejvyšším bodem Krušných hor je jen Keilberg.