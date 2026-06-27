Donalde Trumpe, postavte se mi jako chlap, v Kladně a v češtině!

- Povzbuzen výzvou okrového „milionáře“ Mikuláše Mináře, aby se mu Andrej Babiš „postavil jako chlap“ a šel s ním diskutovat do televizní debaty, vyzývám tímto Donalda Trumpa, aby se neschovával v Bílém domě a šel si se mnou osobně vyříkat, zda celá ta válka v Íránu měla nějaký smysl. Debata proběhne v Kladně a v češtině. A teď se ukaž, srabe!
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TV souboj Minář vs. Babiš? Výzva působí ulítle, ale webové monology na formát „muž proti muži“ nemají
- Kdysi oblíbený marketingový nástroj, kdy opozice vystavuje vládě vysvědčení, je tolikrát vyvařený čaj, že už ho používá jen kreativně pravěká ODS, zato ale neomylně každý půlrok. Ba častěji – naposledy psala Babišově vládě známky na konci března ke 100 dnům ve funkci. Ale malé pokroky tu jsou. Minule jsem na tomto místě ODS poradil, že vizuálně vypadá blbě, když si na vysvědčení napíše předměty jako „projídání budoucnosti“, „lhaní“ či „směřování na východ“ – a pak nutně na školní zprávě repetenta svítí jedničky.
Modří ptáci šli do sebe, ale zase to přehnali na druhou stranu: na vysvědčení jsou jenom samé pětky, třeba i z prozápadního směřování (když přitom ODS oceňuje třeba pokračování muniční iniciativy) nebo z plnění slibů (když se ODS snaží vládě v plnění slibů typu rušení koncesionářských poplatků zabránit), což nepůsobí věrohodně. Tak příště už to zkusíme tak, aby to nebylo pro srandu králíkům? Nebo konečně už něco úplně jiného?
- Aby dokázali, že demokracii si rozvracet nedají, přišli lidovci do Sněmovny celí v černém nejenom v pondělí jako veřejnoprávní televizáci a rozhlasáci, ale ještě i v úterý. To je sice příkladné, ale maličko si tím nabíhají na jednu nelichotivou přezdívku, kterou si strana pátera Šrámka nese na zádech jako kříž už více než sto let - a také v ní účinkuje černá barva.
- Situace kolem Knihovny V. H. (byl to prezident a měl příjmení podobné tomu dnešnímu) se nám trošku zamotala. Národní vdova Dagmar Havlová zakázala knihovně používat jméno svého muže, stejně jako už je vymazáno ze všech učebnic a encyklopedií, které nezaplatily autorský poplatek. Prakticky se nabízejí dvě možná řešení: buď bude centrum dál úspěšně a pravdivě pokračovat jako „Knihovna Tomáše Sedláčka“, anebo z ní po vzoru J. K. Rowlingové bude „Knihovna toho, jehož jméno se nesmí vyslovit“.